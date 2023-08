Espresso gegen Alzheimer: Die Kaffee-Variante zerstört ein Protein

Von: Michelle Mantey

Teilen

Alzheimer ist bislang unheilbar. Daher ist es wichtig, vorzubeugen. Eine neue Studie zeigt die Wirkung von Espresso im Gehirn.

Frankfurt – Kaffee ist nicht nur ein richtiger Wachmacher, er hat noch viele weitere positive Eigenschaften. So kann er das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen mindern. Wer Kaffee trink, lebt somit tendenziell länger. Viele Forschungsergebnisse der letzten Jahre zeigten, dass sich regelmäßiger Kaffeekonsum positiv auf bestimmte Erkrankungen, wie eine chronische Lebererkrankung oder bestimmte Krebsarten, auswirkt. Eine aktuelle Studie aus Italien zeigt nun, dass Espresso gegen Alzheimer wirken kann.

Alzheimer ist eine degenerative, weit verbreitete und bislang unheilbar Krankheit. In Deutschland sind laut gesundheitsinformationen.de 1,6 Millionen davon Demenz betroffen. Circa 70 Prozent der Menschen mit Demenz leiden auch an Alzheimer. Meist tritt die Krankheit im Alter von 65 bis 69 Jahren auf. Dabei sind Frauen häufiger betroffen als Männer. Das liegt auch daran, dass Frauen durchschnittlich älter werden als Männer.

Espresso dient nicht nur als Wachmacher, er kann laut einer aktuellen Studie auch gegen Alzheimer wirken. (Symbolbild) © agefotostock/IMAGO

Neue Studie zeigt die Wirksamkeit von Espresso gegen Alzheimer

An Alzheimer erkrankte Personen leiden darunter, dass ihre kognitiven Fähigkeiten immer weiter abnehmen. Sprach-, Gedächtnis- und Orientierungsschwierigkeiten können die Folge sein. Alltagsverrichtungen fallen ihnen zunehmend schwerer. Zwar ist die genaue Ursache laut stiftung-gesundheitswissen.de noch nicht genau erforscht, jedoch konnte man bei Alzheimer-Patienten eine Ablagerung von Eiweißen beobachten. Diese Eiweiße lagern sich innerhalb und außerhalb der Nervenzellen ab und verhindern so die Weiterleitung von Informationen im Gehirn. Dies kann dazu führen, dass die Nervenzellen nach einiger Zeit absterben.

Schuld daran sind vor allem die beiden Eiweiße namens „Beta-Amyloid“ und „Tau-Protein“. Das Eiweis „Beta-Amyloid“ lagert sich außerhalb und zwischen den Nervenzellen ab. Das „Tau-Protein“ befindet sich im Zellinnern. Es ist nach Bericht der Alzheimerforschung wichtig für den Transport von Nährstoffen, sowie anderen wichtigen Substanzen im Gehirn.

Kaffee: Welche 8 gesundheitlichen Vorteile als wissenschaftlich erwiesen gelten Fotostrecke ansehen

Bei Alzheimer-Erkrankten ist dieses wichtige Eiweiß chemisch verändert. Das bedeutet, dass es sich als eine Art Faser an den Nervenzellen ablagert. Dann wird das „Tau-Protein“ auch „Tau-Fibrillen“ genannt. Die aktuelle Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Journal of Agricultural and Food Chemistry hat nun ergeben, dass Espresso die Bildung dieser „Tau-Fibrillen“ verhindern kann.

Dieser Espresso kann laut einer aktuellen Studie gegen Alzheimer helfen

Die Wissenschaftler untersuchten hierfür die chemische Zusammensetzung einer Espresso-Kaffee-Mischung. Es handelt sich dabei um Arabica-Kaffee aus Südamerika sowie Robusta-Kaffee aus Afrika und Südwestasien. Aus den gemahlenen Bohnen stellten sie die Kaffeemischung her und kochten so den Espresso. Die chemische Zusammensetzung untersuchten sie anschließend mit einer Kernspinresonanz-Spektroskopie. Vor allem prüften sie die Wirkung der im Espresso enthaltenen vier Substanzen: Koffein, Trigonellin, Genistein und Theobromin.

Im Labor beobachteten sie dann bis zu 40 Stunden lang die Reaktion der einzelnen Substanzen, sowie dem gesamten Espresso-Extrakt mit den „Tau-Eiweißen“. Dabei kamen das Forschungsteam zu folgenden Ergebnissen:

Koffein und Genistein zeigten eine Wirkung

„Tau-Fibrillen“ wurden kürzer - diese führen nicht zu weiteren Verklumpungen und wirken nicht toxisch

„Tau-Fibrillen“ bildeten keine größeren Fasern

Stärkste Wirkung hatte der gesamte Espresso-Extrakt

Studie zeigt, dass Espresso-Konsum gegen Alzheimer oder Parkinson wirken kann

Das Ergebnis der Studie zeigt, dass Espresso gegen neurodegenerative Erkrankungen wirken kann. Dazu zählt auch Parkinson. Wichtig ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der Studie um eine Forschung im Labor und nicht an einem Menschen handelt. Hierfür bedarf es weitere Forschungsarbeit. Doch eine Alzheimererkrankung kann auch durch andere Maßnahmen vorgebeugt werden. Bislang gelten folgende Empfehlungen:

Geistige und körperliche Aktivitäten

Pflege von sozialen Kontakten

Ausgewogene Ernährung (Obst, Gemüse, Nüsse, Olivenöl, Getreide und Hülsenfrüchte)

Verzicht auf übermäßigen Alkoholkonsum

Quelle: gesundheitsinformationen.de

Hinweis der Redaktion Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt oder einer Ärztin. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen und eine geeignete Therapie einleiten. Die Einnahme von Medikamenten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln sollte vorher mit einem Arzt oder einer Ärztin abgesprochen werden.

Jedoch macht beim Kaffeekonsum redensartlich die Menge das Gift. Insbesondere Menschen mit Bluthochdruck sollten das koffeinhaltige Getränk nur in Maßen konsumieren. (mima)