Sturmtief „Antonia“: DWD-Warnung für ganz Deutschland - Bahn appelliert an Kunden

Von: Yasina Hipp

Sturmtief „Zeynep“ hat viele Schäden in Deutschland hinterlassen. Beruhigung gibt es erst ab Dienstag, in der Nacht zieht Sturm „Antonia“ über das Land hinweg. Der News-Ticker.

Die Lage bei der Deutschen Bahn bleibt weiterhin, bis Montagmittag angespannt (siehe Erstmeldung, 20. Februar).

83 Landkreise deutschlandweit unterliegen der Alarmstufe rot des Deutschen Wetterdienstes (Update vom 20. Februar, 22.39 Uhr).

Update vom 20. Februar, 22.39 Uhr: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besteht für ganze 83 Landkreise (Stand 22.30 Uhr) in Deutschland die Alarmstufe rot. Vor allem in Rheinland-Pfalz und Hessen sind große Teile des Landesfläche betroffen, die Meteorologen erwarten orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten um 110 km/h. Auch in Bayern sind 21 Landkreise von der Warnung des Wetterdienstes betroffen*.

Sturmtief „Antonia“: Deutsche Bahn erwartet weitere Einschränkungen

Erstmeldung vom 20. Februar: Berlin - Die Lage bei der Deutschen Bahn* bleibt weiterhin angespannt. „Seit Beginn der Unwetterserie am Mittwochabend waren zwischenzeitlich insgesamt über 6000 Kilometer des Streckennetzes nicht befahrbar“, so die Bilanz eines Bahn-Sprechers. Derzeit seien noch 874 Kilometer Bahnstrecken von Schäden betroffen, sagte er am Sonntagmittag der Nachrichtenagentur dpa. Für die kommenden Stunden und auch für den Berufsverkehr morgen früh bittet die Bahn ihre Fahrgäste vor allem im Norden und Nordosten sich zu informieren, ob die Fahrt stattfinde - oder sie wenn möglich ganz zu verschieben, oder auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.

Nach Sturmtief „Zeynep“ steht Sturm „Antonia“ in den Startlöchern

Mindestens drei Menschen haben durch Sturmtief „Zeynep“ in Deutschland ihr Leben verloren*. Nach einer ersten Schätzung verursachte das Unwetter hierzulande versicherte Schäden von mehr als 900 Millionen Euro. „Zeynep“ hatte zum Start ins Wochenende für Sturmflut im Norden, Ausfälle im Bahnverkehr und Unfälle auf den Straßen gesorgt. Beruhigung ist aber auch für den Sonntagabend und Montag nicht in Sicht.

Sturmtief „Zeynep“ richtete erhebliche Schäden in Deutschland an. © picture alliance/dpa/Fabian Sommer

Mit Sturmtief „Antonia“ steht schon das nächste Unwetter in den Startlöchern. Begleitet von einer Kaltfront wird es ab 21 Uhr von Westen her über Deutschland hinwegziehen. Meteorologen rechnen mit orkanartigen Böen von bis zu 115 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit*, starken Schauen und Gewittern. „Die Sturmlage müssen wir bis zum Montag noch durchstehen“, erklärt ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Kaltfront und Sturmtief ziehen im Laufe der Nacht Richtung Osten und Bayern. Auch am Montagmorgen bleibt die Lage also angespannt. Im Verlauf des Montags und spätestens am Dienstag beruhigt sich das Wetter dann.

Sturmtief „Antonia“: Alarmstufe rot in vielen Bundesländern

Mittlerweile gilt in ganz Deutschland auch für den Abend und die bevorstehende Nacht mindestens die Alarmstufe orange. Viele Teile im Westen Deutschlands sind auch schon rot markiert. Für den Kreis Harz-Bergland in Sachsen-Anhalt warnen die Experten sogar vor extremen Orkanböen von 120 km/h bis 140 km/h. (dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA