Corona-Hotspots in Deutschland: Lauterbach benennt vier Kriterien – Länder prüfen Quarantäne-Verkürzung

Es bleibt dabei, die bundesweiten Corona-Schutzmaßnahmen laufen aus. Stattdessen sollen die Bundesländer die Hotspot-Regelung ausgiebig nutzen. Der News-Ticker.

Coronavirus* in Deutschland: Mehrere Bundesländer scheitern mit ihrem Vorstoß zur Verlängerung der bundesweiten Corona-Auflagen (Siehe Update vom 28. März, 17.01 Uhr). Nun wollen sie über neue Corona-Verordnungen entscheiden (siehe Update vom 28. März, 18.20 Uhr).

Die Gesundheitsminister der Länder wollen die aktuellen Quarantäneregeln überprüfen lassen (siehe Update vom 28. März, 18.51 Uhr).

Die neuen Hotspot-Regeln sorgen für viele Diskussionen. Der Städte- und Gemeindebund kritisiert das Vorhaben scharf (siehe Update vom 28. März, 22.41 Uhr).

Dieser News-Ticker zu Corona in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 28. März, 22.41 Uhr: Die Hotspot-Regeln führen weiterhin zu Diskussionen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund kritisierte das Vorhaben scharf. „Nach der Neuregelung im Bundesinfektionsschutzgesetz sind jetzt die Länder zuständig, über sogenannte Hotspot-Regelungen weitergehende Schutzmaßnahmen zu beschließen. Bedauerlicherweise hat der Gesetzgeber keine Kriterien festgelegt, unter welchen Voraussetzungen eine Hotspot-Regelung in Betracht kommt“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Rheinischen Post.

Unklar sei auch, ob nur die Inzidenzen bei der Entscheidung für Maßnahmen eine Rolle spielen sollten oder auch die Belastung der Krankenhäuser. „Schon unter zeitlichen Aspekten dürfte es fraglich sein, ob die Landesparlamente - zum Beispiel in Ferienzeiten - jeweils einzelne Bestimmungen für einzelne Regionen erlassen könnten“, so Landsberg.

Corona in Deutschland: Gesundheitsminister wollen Quarantänezeit prüfen

Update vom 28. März, 18.51 Uhr: Die Gesundheitsminister der Länder wollen die derzeitigen Quarantäne- und Isolationsregeln überprüfen lassen. Das Bundesgesundheitsministerium soll hierfür das Robert Koch-Institut beauftragen, bestätigte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Sachsen-Anhalt am Montag nach einer Videoschalte der Ressortchefs. Laut dem Beschluss soll geprüft werden, „ob und wie lange eine Absonderung von Infizierten und Kontaktpersonen in der aktuellen Pandemiephase“ angezeigt ist. Dazu soll sich das RKI mit den Ländern abstimmen.

Update vom 28. März, 18.20 Uhr: Nachdem die Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen gescheitert ist, wollen mehrere Bundesländer in Deutschland über neue Corona-Maßnahmen entscheiden. Am Dienstag (29. März) wollen zum Beispiel die Kabinette in Baden-Württemberg und Bayern tagen. In den neuen Corona-Verordnung werden wohl nur noch die nötigsten Basis-Schutzmaßnahmen enthalten sein, wie die Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr, in Pflegeheimen und Kliniken sowie eine Testpflicht in Pflegeheimen und Schulen. Alle 2G- und 3G-Zugangsregeln fallen weg.

Corona Freedom-Day? Keine Verlängerung der Übergangsfrist

Update vom 28. März, 17.01 Uhr: Mehrere Bundesländer sind mit dem Versuch gescheitert, die Corona-Schutzmaßnahmen um vier Wochen zu verlängern. Ein entsprechender Antrag von Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und Saarland habe bei den Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern keine Mehrheit gefunden, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach* (SPD*) in Berlin. Damit laufen die derzeitigen bundesweiten Maßnahmen wie von der Bundesregierung beschlossen spätestens zum 2. April aus.

Das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie sorgte für scharfe Debatten auf der Gesundheitsministerkonferenz, Lauterbach sprach von einer „konfliktgeladenen Situation“. Er forderte die Länder auf, ihre Kritik am Auslaufen der bundesweiten Regeln einzustellen und stattdessen ausgiebig von der Hotspot-Regelung Gebrauch zu machen, mit der die Bundesregierung regional begrenzte Corona-Auflagen weiterhin ermöglicht. Der Minister betonte, dass es das neue Infektionsschutzgesetz erlaube, ganze Länder zum Corona-Hotspot zu erklärten und dadurch schärfere Corona-Auflagen zu ermöglichen. Nachverhandlungen zu dem neuen Gesetz werde es nicht geben.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach sprach von einer „konfliktgeladenen Situation“ bei den gemeinsamen Beratungen mit den Gesundheitsministern der Länder © Chris Emil Janssen/imago

Lauterbach führt vier Kriterien an, die für einen Hotspot gelten könnten, wobei diese nicht alle zugleich zutreffen müssten: die Verschiebung planbarer Eingriffe in Krankenhäusern wegen Corona, die Gefährdung der Notfallversorgung, das Unterschreiten von Personal-Untergrenzen im Pflegebereich und der Zwang zur Verlegung von Patienten in andere Krankenhäuser.

Der Minister rief die Bürgerinnen und Bürger auf, angesichts der hohen Infektionszahlen nach Möglichkeit auch weiterhin Maske zu tragen. Denn die Pandemie könne sich „noch lange hinziehen“.

Coronavirus in Deutschland: Aufruf, die Hotspot-Regel nicht auszunutzen

Update vom 28. März, 16.20 Uhr: Christian Dürr hat die Länder dazu aufgerufen, die Hotspot-Regel im Infektionsschutzgesetz nur in einzelnen Städten oder Kommunen zu nutzen. „Die Hotspot-Lösung ist an strenge Voraussetzungen geknüpft und darf eindeutig nicht pauschal angewandt werden“, sagte der Vorsitzende der FDP*-Bundestagsfraktion den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Montag. Er rief die Bundesländer auf, den neuen Rechtsrahmen zu „nutzen, ohne ihn auszunutzen“.

In Mecklenburg-Vorpommern soll das gesamte Bundesland bis Ende April als Hotspot gelten, Hamburg plant eine ähnliche Regelung.

Coronavirus in Deutschland: Bundespräsident erneut mit positivem Test

Update vom 28. März, 14.41 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier* hat eine für diesen Dienstag geplante Reise nach Polen wegen seiner Corona-Infektion absagen müssen. Ein PCR-Test am Montag sei erneut positiv gewesen, teilte das Bundespräsidialamt mit. Steinmeier bedauere die Absage sehr, da ihm die Reise besonders am Herzen gelegen habe. Sie solle möglichst schnell nachgeholt werden. Das Staatsoberhaupt war am Dienstag vergangener Woche positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier muss wegen eines positiven PCR-Test seinen Polen-Besuch absagen © Bernd von Jutrczenka/dpa

Coronavirus in Deutschland: Bundespolizei veröffentlicht Zahlen zu falschen Gesundheitszeugnissen

Update vom 28. März, 13.15 Uhr: Die Bundespolizei hat im Januar und Februar 827 Delikte im Zusammenhang mit falschen Gesundheitszeugnissen festgestellt. Das teilte die Bundespolizei am Montag in Potsdam mit.

Hintergrund ist die Coronavirus-Einreiseverordnung, die im Januar 2021 in Kraft trat. Sie sieht unter anderem Nachweise von Schutzimpfung, Genesung oder Test vor. Wer keinen oder einen unvollständigen Nachweis vorlegt, begeht laut Bundespolizei eine Ordnungswidrigkeit. Wer falsche Dokumente vorlegt, um damit die Beamten zu täuschen, begeht eine Straftat, bei der härtere Konsequenzen drohen.

In den Zahlen erfasst wurden demnach das unbefugte Ausstellen von Gesundheitszeugnissen, das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse, der Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse sowie Verstöße gegen bestimmte Regeln im Infektionsschutzgesetz.

Corona-Pandemie: Viele Deutsche wollen trotz Lockerungen Schutzmaske tragen

Update vom 28. März, 10.28 Uhr: Ein Großteil der Menschen in Deutschland will einer Umfrage zufolge trotz der Corona-Lockerungen auch weiterhin eine Maske* in Innenräumen tragen. Zwei von fünf Deutschen (41 Prozent) gaben an, immer eine Maske etwa in Geschäften oder im Bahnverkehr tragen zu wollen, auch wenn es im Zuge der Aufhebung der Corona-Maßnahmen keine Maskenpflicht mehr geben wird, wie eine am Montag veröffentlichte Yougov-Umfrage ergab.

Demnach sagten 27 Prozent, sie würden hin und wieder eine Maske tragen, 9 Prozent selten. 17 Prozent gaben in der Befragung Ende vergangener Woche an, nie die Maske in Innenräumen aufsetzen zu wollen, wenn es keine Maskenpflicht mehr geben wird. 7 Prozent machten keine Angabe. Frauen sagten laut Yougov häufiger als Männer, auch ohne Maskenpflicht immer eine Maske in Innenräumen zu tragen (43 Prozent vs. 39 Prozent der Männer).

Nach einem Beschluss der Bundesregierung sollen trotz anhaltend hoher Neuinfektionen die meisten Corona-Regeln aufgehoben werden. Nach einer Übergangsfrist bis zum 2. April können die Länder weitergehende Beschränkungen mit mehr Maskenpflichten und Zugangsregeln nur noch verhängen, wenn das Landesparlament für sogenannte Hotspots mit hohen Infektionszahlen eine kritische Lage feststellt. Schwellenwerte, wann dies greifen soll, gibt es nicht. In Hotspots sind unter bestimmten Bedingungen zwar auch nicht mehr alle früheren Schutzmaßnahmen möglich, aber mehr als im Rahmen des Basisschutzes.

Lauterbach will etwas gegen „riesige Impflücken“ bei den Ukraine-Flüchtlingen unternehmen

Update vom 28. März, 09.41 Uhr: Gesundheitsminister Karl Lauterbach will bei der Gesundheitsministerkonferenz am Montag über die Versorgung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sprechen - insbesondere deren Impfstatus. „Wir werden darüber reden, wie wir die gesundheitliche Versorgung der Menschen, die aus der Ukraine zu uns geflohen sind, darstellen können“, sagte Lauterbach dem Sender Bild TV am Sonntagabend. „Dazu zählen auch die Impfungen.“

Nach Darstellung des Ministers bestehen „riesige Impflücken“ bei den Flüchtlingen, nicht nur in Bezug auf Corona, sondern auch auf Masern. „Da versuchen wir, einen Weg zu finden, wie wir möglichst unbürokratisch und schnell diese wichtigen Impflücken schließen können“. Er wolle prüfen, welche Rolle die Impfzentren dabei spielen könnten.

Lauterbach verwies darauf, dass es für den Besuch von Kitas und Schulen eine „Masern-Impfnachweispflicht“ gebe. Aus Gesprächen mit Flüchtlingen wisse er allerdings, dass viele von ihnen gar nicht wüssten, ob sie geimpft sind. Er wolle mit seinen Länder-Kollegen erörtern, „ob wir da eine pragmatische Lösung finden, ob wir da mit einer Ausnahmeregelung arbeiten können“.

Corona-Hotspots in Deutschland: Lauterbach benennt vier Kriterien – und richtet Appell an Supermärkte

Erstmeldung vom 28. März 2022:

Berlin - Gesundheitsminister Karl Lauterbach will den Ländern vier Kriterien zur Bestimmung von Corona-Hotspots vorschlagen. Das kündigte der SPD-Politiker am Sonntag (27. März) bei Bild TV an. Für diesen Montagnachmittag ist eine Video-Schalte der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) geplant. Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zum Beispiel ist dagegen, den Freistaat zum Corona-Hotspot zu erklären.

Unterdessen ist die bundesweite 7-Tage-Inzidenz* den zweiten Tag in Folge gesunken; das Robert Koch-Institut (RKI)* gab den Wert am Montagmorgen mit 1700,6 an. Vor einer Woche 1714,2 hatte er betragen. 20 weitere Todesfälle an oder mit Covid-19* kamen hinzu.

Lauterbach* sagte nun, zu den Kriterien gehöre es, wenn in Krankenhäusern wegen Corona planbare Eingriffe nicht mehr gemacht werden könnten, die Notfallversorgung gefährdet sei, in der Pflege Untergrenzen unterschritten würden oder Patienten in andere Krankenhäuser verlegt werden müssten. Mit diesen Kriterien sollten die Länder in der Lage sein, die Hotspot-Regelungen umzusetzen. „Und ich appelliere an die Länder, das jetzt zu machen“, sagte Lauterbach weiter.

Corona-Hotspot-Regelungen in Deutschland: Lauterbach widerspricht Holetschek

Die Forderung des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU*) nach einer bundesweiten Verlängerung der Maskenpflicht lehnte Lauterbach ab. „Ob er das vorschlägt oder nicht, das ist vollkommen unerheblich. Es geht rechtlich nicht“, sagte der SPD-Politiker, betonte aber, dass auch er selbst gerne die Maskenpflicht beibehalten hätte, wenn es rechtlich möglich gewesen wäre.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am 25. März in der Bundespressekonferenz © Political-Moments/Imago

Corona in Deutschland: Lauterbach richtet Masken-Appell an Supermärkte

Er appellierte jedoch an die Länder, das in den Hotspots zu machen und forderte die großen Supermarktketten erneut auf, in ihren Filialen bundesweit per Hausrecht die Maskenpflicht durchzusetzen. Für Montag erwarte er die Reaktion der Unternehmen auf seinen Appell.

In den Landesregierungen herrscht Uneinigkeit in der Frage, ob die rechtlichen Voraussetzungen zur Feststellung von Hotspots derzeit erfüllt sind oder nicht. (dpa/frs)