Tagesschau-Aussage zu Russland sorgt für Kritik: Twitter-Gemeinde urteilt schnell - „skandalös“

Von: Fabian Müller

Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner während der 20-Uhr-Ausgabe am Mittwochabend. © Screenshot ARD

In der Tagesschau von Mittwochabend sprach Susanne Daubner davon, die durch Russland annektierten Gebiete stünden nun unter dem „Schutz der Atommacht“. Das Netz reagierte empört.

Hamburg - Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner hat mit einer unglücklichen Formulierung in der Nachrichtenendung für Aufsehen gesorgt. In der 20-Uhr-Ausgabe von Mittwoch (5. Oktober) berichtete die Sendung über die völkerrechtswidrige Annexion der Oblaste Cherson, Luhansk, Donezk und Saporischschja. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte zuvor ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet, zur Integration der Gebiete in russisches Staatsgebiet.

Daubner sagte also am Mittwochabend zu dem Thema: „Damit stehen die teilweise von Russland besetzten Regionen Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk künftig unter dem Schutz der Atommacht.“ Die Empörung war schnell groß. Im sozialen Medium Twitter warfen ihr zahlreiche Nutzer vor, mit dem Satz die Propaganda des Kreml zu verbreiten.

Susanne Daubner in der Tagesschau mit unglücklicher Formulierung: Twitter-Gemeinde urteilt schnell - „skandalös“

Ein Nutzer schrieb beispielsweise: „Eine solche Formulierung ist skandalös.“ Und legte nach mit der Frage: „Wie kann so etwas passieren?“ Eine der Antworten unter seinem Tweet: „Entführte Personen stehen ab jetzt also unter Schutz der Entführer. (...) Wenn Russland hier in Deutschland einmarschiert, stehen wir auch unter dem Schutz der Atommacht, richtig?“

Ein weiterer Nutzer formulierte sein Entsetzen wie folgt: „Habt ihr einen an der Waffel, Tagesschau? Wer hat heute Susanne Daubner den Satz aufgeschrieben, nach den Annexionen der Regionen (…) stünden diese unter dem „Schutz der Atommacht Russland“?“

Video: „Alles aus dem Weg räumen“ - Putin macht Annexion der vier Regionen offiziell

Ende September wurden in den vier Regionen Scheinabstimmungen über einen Beitritt zu Russland abgehalten. Die russischen Besatzer sprachen im Anschluss über eine angeblich überwältigende Zustimmung in der Bevölkerung. Die Scheinreferenden über den Beitritt der Gebiete Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk werden international nicht anerkannt. Grund hierfür ist, dass die Referenden unter Verletzung ukrainischer und internationaler Gesetze sowie ohne demokratische Mindeststandards abgehalten worden sind. (fmü)