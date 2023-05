„Peinlicher als 0 Punkte“ oder hat niemand seine Anspielung kapiert? Elton-Auftritt beim ESC sorgt für Furore

Von: Teresa Toth

Eltons Auftritt beim diesjährigen ESC sorgt für Aufregung im Netz. Dabei scheinen seinen Witz an die ESC-Moderatorin Hannah Waddingham nur Wenige verstanden zu haben.

München/Liverpool – Elton hatte beim Eurovision Song Contest 2023 eine wichtige Aufgabe: Vor einem Millionen-Publikum durfte der Moderator die deutschen Jury-Punkte live vortragen. Die Art und Weise, wie er das tat, sorgt im Netz für Belustigung – einige bezeichnen den Auftritt sogar als peinlich.

Bevor er die Punkte vorlas, strecke Elton beim ESC-Finale einen kleinen Keks in die Kamera. © ESC/Screenshot Twitter

Elton beim ESC 2023: „Wollen sie einen deutschen Keks haben?“

Viele dürften den 52-Jährigen noch aus seiner Zeit als „Show-Praktikant“ bei Stefan Raab kennen. Dort übernahm er regelmäßig kleine Showeinlagen in den Formaten „TV total“ und „Schlag den Raab“. Inzwischen zählt Elton, über den nur wenige private Details bekannt sind, jedoch auch selbst zur ersten Riege der TV-Moderatoren in Deutschland. Dies verlieh ihm die Ehre, den ESC-Job von Barbara Schöneberger nach sieben Jahren zu übernehmen – keine gute Wahl, finden einige Twitter-User.

„Elton einfach zielsicher blamiert“, urteilte ein Nutzer auf Twitter. „Peinlicher als 0 Punkte“, fügte ein Weiterer hinzu. Grund für die vernichtende Kritik war wohl Eltons Begrüßung der ESC-Final-Hosts: „Moin moin aus Hamburch“, hörte man den Entertainer grinsend in die Kamera sagen, als er nach Liverpool geschaltet wurde. Danach zückte er eine kleine Schachtel und streckte einen Keks in die Kamera: „Wollen Sie einen deutschen Keks haben?“, fragte Elton die Moderatoren des Eurovision Song Contests 2023, bevor er die Schachtel schnell wieder wegsteckte und lachend zur Punktevergabe überging.

Diskussionen um Elton nach Auftritt bei Punktevergabe im ESC-Finale: Witz bezog sich auf bekannte Serie

„Wer hat dieses Skript für Elton geschrieben? Was war das denn bitte?“, fragte ein Twitter-User schockiert. Dass es sich bei Eltons Auftritt nicht einfach nur um einen selbst ausgedachten Gag, sondern um eine Anspielung auf die bekannte Comedy-Serie „Ted Lasso“ auf Apple TV handelte, scheint den selbst ernannten ESC-Kritikern allerdings nicht bewusst zu sein. „Bin mir sehr sicher, dass alle User, die Elton peinlich fanden, Ted Lasso noch nie gesehen haben“, kommentierte ein Nutzer.

Serie Ted Lasso Sender Apple TV Anzahl der Staffeln Drei (Erstausstrahlung: August 2020)

Die Serie handelt von dem fiktiven Fußballcoach Ted Lasso, der nach einer überraschenden Beförderung eine Profi-Mannschaft trainiert. In der ersten Staffel bringt Ted seiner Chefin Rebecca jeden Tag eine Packung Kekse vorbei – ein zentrales Element der Handlung, das zeigen soll, wie bemüht der Coach ist, bei seiner neuen Stelle gemocht zu werden. Rebecca wird von der britischen Schauspielerin Hannah Waddingham gespielt. Dieselbe, die den diesjährigen ESC moderierte und an die sich Eltons kleiner Scherz richtete.

Elton beim ESC 2023: Die Moderatorin freute sich über die Ted-Lasso-Anspielung

Die Fans der Serie freuten sich über die eingebaute Anspielung. „Du kennst wohl Ted Lasso nicht. Fand die Einlage sehr sympathisch und witzig“, kommentierte ein Twitter-User einen der vernichtenden Posts im Netz. Viele Weitere schließen sich an: „Finds gemein, wie hier alle auf den armen Elton einprügeln, weil sie seinen ganz niedlichen Ted-Lasso-Insider nicht kapiert haben“, nimmt eine Twitter-Userin den deutschen Moderator in Schutz. Waddingham selbst verstand Eltons Anspielung ebenfalls sofort und lachte laut auf, als Elton ihr den Butterkeks anbot.

Diskussionen um Elton nach dem ESC: Auch sein Outfit sorgt für Kritik

Doch nicht nur Eltons Keks-Scherz erregte die Gemüter, auch über seine Englischkenntnisse sowie seine Kleiderwahl zogen einige Menschen auf den sozialen Medien her. „Der Joke war nett, aber Elton war der einzige, der nicht mal richtiges Englisch auf die Reihe bekommen hat. Das Gestammel war das eigentlich peinliche“, findet ein User. Dass der Komiker unter seinem Sakko lediglich ein T-Shirt trug, können einige nicht akzeptieren: „Hat Elton kein Hemd?“ oder „Überall die schärfsten Punktevergebenden, und Deutschland: Elton.“

Elton selbst hat sich bislang nicht zu der medialen Aufregung geäußert. In seine Instagram-Story postete er am Morgen nach dem ESC 2023 lediglich ein Foto seines Frühstücks: Ein Körner- und ein Käsebrötchen mit den Worten: „Jetzt Frühstück... nach einer Nacht mit vielen Gedanken im Kopf“. Ob sich die Gedanken um seinen umstrittenen Auftritt oder aber um die herbe ESC-Niederlage der deutschen Band Lord Of The Lost drehten, verriet der Entertainer nicht. (tt)