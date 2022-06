Temperatur-Rekorde im Juni 2022: Gluthitze mit bis zu 40 Grad droht

Teilen

Auch Anfang Juli wird sommerliches Wetter in Deutschland erwartet. Bis zu 30 Grad sind möglich. © Jesús Hellín/dpa

Schon im Juni könnten die Temperaturen in einigen Ländern die 40-Grad-Marke knacken. Das hätte zur Folge, dass alte Hitzerekorde fallen könnten. Lesen Sie hier mehr dazu:

Das Frühjahr endet langsam und in Deutschland beginnt ab 1. Juni der meteorologische Sommer mit Temperaturen von teils bis zu 30 Grad – zumindest, wenn man ersten Wetterprognosen mit Blick auf die Feiertage traut. Doch im Vergleich zu anderen Ländern steht Deutschland mit diesen Werten noch vergleichsweise gut da. Denn gerade in Afrika und einigen südeuropäischen Länder – zum Beispiel in Italien oder Spanien – werden weitaus höhere Temperaturen erwartet.

HEIDELBERG24 verrät, in welchen Ländern die Juni-Temperaturrekorde 2022 fallen könnten

35 bis 40 Grad seien keine Ausnahme, berichtet etwa das Portal „wetter.de“. In Ländern wie Ostalgerien, Tunesien oder auch Libyen kann das Thermometer im Juni sogar schon mal 45 Grad anzeigen, was selbst für diese Staaten ganz neue Juni-Temperatur sind. Ein Blick auf die Liste der Juni-Temperaturrekorde zeigt, dass die bisher am höchsten gemessenen Temperaturen in Europa meist unter der 40-Grad-Marke liegen – ab Juni 2022 könnten Prognosen zufolge einige dieser Rekorde fallen. (jsn)