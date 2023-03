Eigenes Tempolimit eingeführt: Klimaaktivisten bauen bundesweit 250 Autobahnschilder ab

Von: Nadja Zinsmeister

Klimaaktivisten haben bundesweit das Tempolimit selbst umgesetzt und über Monate hinweg 250 Schilder abgebaut, die Geschwindigkeitsbegrenzungen aufheben.

Berlin – Klimaschutzaktivisten in Deutschland haben den Kampf für ein Tempolimit in die eigene Hand genommen und in den letzten Monaten bundesweit offenbar rund 250 Autobahnschilder abmontiert, die Geschwindigkeitsbegrenzungen aufheben. Das Ziel: Autofahrer halten weiterhin das Tempo 120 Kilometer pro Stunde ein, wobei sie es ab einem bestimmten Punkt nicht länger müssten. Wie die Gruppe Extinction Rebellion am Mittwoch auf Twitter mitteilte, fanden die Autobahn-Aktionen in Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen, Baden-Württemberg und im Ruhrgebiet statt und sollen auf „die einfache Umsetzung eines Tempolimits“ hinweisen.

Klimaschützer fordern Tempolimit: Bundesweit 250 Autobahnschilder abmontiert

„Wir warten nicht mehr auf Verkehrsminister, die nur für die Autolobby Politik machen, sondern erfüllen den Wunsch der Bevölkerung nun selbst“, zitiert die Extinction Rebellion die Aktivistin Amelie Meyer in ihrem Twitter-Post. Mit der Aktion wollen die Klimaschützer Druck auf die Verkehrsministerkonferenz ausüben, die von Mittwoch (22. März) bis Donnerstag stattfindet.

Florian Zander, Pressesprecher der Aktion, fragte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) dazu: „Warum zwingen sie uns durch notorisches Nichthandeln, die notwendigen Klimamaßnahmen selber umzusetzen?“ Laut Zander gebe es in Zeiten von Klimakrisen und der Notwendigkeit zu Handeln keine Ausreden mehr für unbegrenzte Autobahnen.

Potenzial durch Tempolimit laut Umweltbundesamt „höher als bisher angenommen“

Erst zuletzt hatte das Umweltbundesamt mitgeteilt, dass neuen Berechnungen zufolge „das Potenzial, durch Tempolimits Treibhausgase zu sparen, deutlich höher ist, als bisher angenommen“. Ein Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen und 80 auf Landstraßen könnte demnach ein Sechstel der notwendigen Minderung klimaschädlicher Treibhausgase im Verkehrssektor erreichen.

Das Umweltbundesamt hatte in der vergangenen Woche außerdem veröffentlicht, dass der Verkehr Schätzungen zufolge im letzten Jahr der einzige Sektor war, der verglichen zum Vorjahr mehr Treibhausgase ausstieß und die laut Klimaschutzgesetz zulässige Emissionsmenge für 2022 überstieg.

Inwiefern der Klimaschutz-Gruppe mit der Aktion Konsequenzen drohen, war bislang nicht klar. Extinction Rebellion ruft unterdessen zu einer „Frühjahrsrebellion“ vom 12. bis zum 17. April in Berlin auf. Am 15. April planen die Klimaschützer unter anderem eine Demonstration. (nz mit dpa)

