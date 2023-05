Teststrecke für mehr Klimaschutz: Kleinbus fängt unter E-Highway-Leitung Feuer

Von: Romina Kunze

Teilen

Über Oberleitungen können Lastfahrzeuge auf E-Autobahnen ihre Akkus mit grünem Strom aufladen. Ein Kleinbus entzündete sich auf der A1 nun darunter. Die Ursache ist noch unklar.

Reinfeld – Auf der Autobahn A1 zwischen dem Kreuz Lübeck und Reinfeld (Kreis Stormarn) ist am Freitag (5. Mai) ein Kleinbus in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug fing Feuer, als es unter der Leitung der E-Highway-Strecke fuhr, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde dabei niemand, so der Sprecher weiter.

Kleinbus fängt auf A1 Feuer: Eine von drei E-Autobahn-Teststrecken

Der Streckenabschnitt, auf dem es zu dem Brand kam, ist eine von bundesweit drei Teststrecken der E-Autobahn. Dabei können Lastfahrzeuge per Oberleitung auf der rechten Fahrbahn ihre Akkus mit Strom aufladen. Das Projekt läuft seit 2019 und soll untersuchen, ob ein klimaneutraler Lkw-Verkehr auf der Autobahn möglich ist. Die Stromleitungen werden mit erneuerbaren Energien versorgt. Neben dem viel diskutierten Tempo-Limit auf den Autobahnen, soll auch dieses Projekt letztlich dem Klimaschutz dienen. Zwei weitere Teststrecken befinden sich auf Autobahnen in Hessen und Baden-Württemberg.

Konkrete Angaben zur Brandursache gibt es bislang noch keine, auch inwiefern die Leitung durch den Brand beschädigt wurde, müsse nun noch untersucht werden. Nach dem Vorfall wurde die Autobahn in Richtung Hamburg vorübergehend voll gesperrt. (dpa/rku)