Eiskugelpreise 2023 im Vergleich – Zwei Städte im Süden am teuersten

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

Wenn die Sonne vom Himmel sticht, hilft oft nur eins: Abkühlung. Wer sich mit einer Kugel Eis erfrischen möchte, muss in Stuttgart 2023 erneut tiefer in die Tasche greifen.

Stuttgart - Die Zeiten, in denen man eine Kugel Eis noch für schlappe 50 Cent bekommen hat, sind lange vorbei – auch in Stuttgart. In der Schwabenmetropole verlangten Eisdielen im vergangenen Jahr fast zwei Euro für eine Kugel. Ein Ende der Preiserhöhungen ist offenbar noch lange nicht in Sicht. Laut einer Recherche des Magazins coupons.de haben die Eiskugelpreise in deutschen Großstädten 2023 erneut zugenommen.

Während eine Kugel Eis in Stuttgart 2022 noch für durchschnittlich 1,73 Euro zu haben war, stieg der Preis in diesem Jahr auf 1,87 Euro (+ 14 Cent). Damit liegt die baden-württembergische Landeshauptstadt deutlich über dem deutschlandweiten Schnitt von 1,62 Euro. Teurer als in Stuttgart ist der Preis für eine Kugel Eis nur in München (2,03 Euro).

Eiskugelpreise 2023: Städte im Vergleich – München und Stuttgart am teuersten

Die Eisdielen in München verlangen im Schnitt 2,03 Euro pro Kugel Eis und sind damit die teuersten in Deutschland. Im Ranking der teuersten Eispreise folgt direkt danach Stuttgart (1,87 Euro pro Kugel). Auch andernorts in Baden-Württemberg sind die Eispreise deutlich höher als im Rest von Deutschland: In Karlsruhe müssen Eiskäufer 1,83 Euro pro Kugel berappen. Im Eispreise-Ranking für 2023 führt das Magazin coupons.de insgesamt 35 deutsche Großstädte auf. Für die Erhebung wurden 105 Eisdielen und Eiscafés in der Bundesrepublik befragt.

Stadt Eiskugelpreis 2023 Eiskugelpreis 2022 München 2,03 € 1,73 € Stuttgart 1,87 € 1,73 € Karlsruhe 1,83 € 1,50 € Frankfurt am Main 1,80 € 1,53 € Hannover 1,80 € 1,43 € Chemnitz 1,80 € 1,53 € Aachen 1,77 € 1,53 € Berlin 1,77 € 1,53 € Regensburg 1,77 € 1,60 € Nürnberg 1,73 € 1,47 € Leipzig 1,70 € 1,50 € Kassel 1,70 € 1,33 € Dresden 1,67 € 1,43 € Lindau (Bodensee) 1,67 € - Kiel 1,67 € 1,50 € Köln 1,67 € 1,60 € Saarbrücken 1,63 € 1,50 € Münster 1,63 € 1,50 € Werningerode (Harz) 1,63 € - Hamburg 1,63 € 1,50 € Düsseldorf 1,57 € - Freiburg 1,57 € 1,40 € Magdeburg 1,53 € 1,37 € Bremen 1,53 € 1,30 € Wangen (Allgäu) 1,50 € - Titisee-Neustadt (Schwarzwald) 1,50 € - Erfurt 1,47 € 1,23 € Lübbenau (Spreewald) 1,47 € - Bochum 1,43 € - Dortmund 1,43 € 1,30 € Duisburg 1,43 € - Bonn 1,40 € - Essen 1,40 € - Bielefeld 1,40 € 1,23 € Wuppertal 1,37 € 1,20 €

Quelle: coupons.de

Am günstigsten ist die Kugel Eis in Deutschland laut Ranking – wie bereits im Vorjahr – in Wuppertal. 1,37 Euro müssen die Bewohner und Besucher der nordrhein-westfälischen Großstadt für eine Kugel Eis löhnen. Doch auch hier sind die Eispreise im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. So bezahlte man für eine Kugel Eis 2022 in Wuppertal noch 1,20 Euro. Nordrhein-Westfalen scheint allgemein ein günstiger Ort zu sein, um ein Eis zu genießen: Auch Essen, Bielefeld und Bonn verlangen jeweils „nur“ 1,40 Euro für eine Kugel.

Kugel Eis wird teurer – steigende Energie- und Produktionskosten als Ursache

Im Schnitt kostet eine Kugel Eis in Deutschland 1,62 Euro. Im vergangenen Jahr lag der Durchschnittspreis pro Kugel noch bei 1,46 Euro. Das entspricht einer Preissteigerung von 11 Prozent. Schuld sind die steigenden Energie- und Produktionskosten sowie gestiegene Preise für Milch und andere Zutaten. Die Inflation macht auch vor den Eisdielen nicht Halt. Mit weiteren Preissteigerungen ist auch im Jahr 2024 zu rechnen.

Dass sie nun auch beim Eis tiefer in die Tasche greifen müssen, gefällt einigen Bürgern ganz und gar nicht. Unter einer Infografik zum Thema von zdfinfo auf Instagram lassen sie ihrer Wut freien Lauf. „Als ich Kind war, hätte ich Eis für 2 Euro (knapp 4 Mark) kaum tragen können“, schreibt ein Nutzer. „So krass“, findet ein weiterer. „Da vergeht einem die Lust auf Eis.“ Andere nehmen es mit Humor: „2 Euro in München? Ist da Blattgold verarbeitet?“, scherzt ein User.

Instagram-User werden nostalgisch: „Vor 15 Jahren kostete die Kugel Eis noch 70 Cent“

Angesichts der exorbitant gestiegenen Eispreise zeigen sich viele User nostalgisch. „Vor 15 Jahren kostete die Kugel Eis noch 70 Cent“, heißt es. „Vor 20 Jahren sogar noch 50 Cent.“ Ein Nutzer rechnet vor, dass sich die Preise in den vergangenen Jahren stark vervielfacht haben: „Innerhalb von circa 18 Jahren hat sich der Preis verdreifacht“ – und fügt provokant hinzu: „Das Gehalt der Menschen auch?“

Zum Leid vieler Bürger sind die Preise für eine Kugel Eis in Deutschland erneut gestiegen. © Jens Kalaene/dpa

Auch, wenn einige Menschen der gestiegene Preis für Eis nicht schmecken dürfte: Das Eismacher-Handwerk muss auf steigende Preise für Milch und Co. reagieren. „Die Eisherstellung ist sehr energieaufwendig“, berichtet etwa Esther Weeber, Geschäftsführerin des Eisbistros Pinguin am Eugensplatz, gegenüber der Stuttgarter Zeitung. „Besonders die versteckten Kosten sind ein großer Faktor. Niemand weiß, wie warm der Sommer wird und wie stark wir unser Eis kühlen müssen.“ Statt sich von der Preiserhöhung die Lust auf Eis verderben zu lassen, sollte man sich vielleicht denken: Eine selbst hergestellte Kugel Eis in der Waffel ist eben mehr wert als ein verpacktes Stil-Eis aus der Massenproduktion.