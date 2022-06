1000 Weimarer beim „Stadtradeln“: 26 Kommunen im Land dabei

Fahrräder stehen neben Fahrradständern. © Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Bei der Klimakampagne „Stadtradeln“ treten in Weimar seit Samstag knapp 1000 Menschen in die Pedale. Insgesamt beteiligen sich dieses Jahr 26 Thüringer Kommunen zu verschiedenen Zeiträumen an dem Wettbewerb, wie aus einer Übersicht der Organisatoren hervorgeht. Dabei geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagskilometer mit dem Rad statt mit dem Auto zurückzulegen.

Weimar - In Weimar hatten sich bis zum Samstag über 900 Menschen angemeldet.

Die eingesparten Kilometer und CO2-Emissionen werden gezählt und schlussendlich Preise an die deutschlandweit aktivsten Kommunen vergeben. Viele Städte und Landkreise vergeben auch selbst Preise an ihre aktivsten Radler oder die Teams mit den meisten Kilometern. Deutschlandweit beteiligen sich knapp 2500 Kommunen an der Aktion.

In Thüringen endete etwa am Donnerstag im Kyffhäuserkreis der dreiwöchige Aktionszeitraum. Insgesamt kamen dort rund 130.000 Fahrradkilometer zusammen, was laut Organisatoren rund 20 Tonnen CO2-Einsparung entspricht. Im Ilm-Kreis kamen bis Ende Mai über 400.000 Kilometer und 64 Tonnen eingespartes CO2 zusammen. In Erfurt oder Jena geht das Stadtradeln erst im September los. dpa