13-Jähriger schießt mit Softair-Pistole auf Straßenbahn

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein 13 Jahre alter Junge hat in Erfurt mit einer sogenannten Softair-Pistole auf eine vorbeifahrende Straßenbahn geschossen. Der Junge saß währenddessen an einer Haltestelle, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dort sei ein Polizist, der zu dem Zeitpunkt nicht im Dienst gewesen sei, auf den Jungen aufmerksam geworden. Er habe den 13-Jährigen festgehalten, bis die diensthabenden Kollegen am Dienstagnachmittag eintrafen.

Erfurt - Die Beamten stellten die Pistole sicher und brachten den Jugendlichen zu den Erziehungsberechtigten. Zudem wurde Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit gegen ihn erstattet. dpa