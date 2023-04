15.000 Deutschlandtickets verkauft

Ein übergroßes Modell des neuen Deutschlandtickets. © David Young/dpa/Symbolbild

Bereits 15.000 Fahrgäste haben bei den Erfurter Verkehrsbetrieben ein Deutschlandticket erworben. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Seit Anfang April läuft der Verkauf des 49 Euro teuren Tickets, das ab Mai gültig ist. Es ermöglicht bundesweite Fahrten in den Bussen und Bahnen des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs.

Erfurt - Wer noch zum 1. Mai ein Monatsabo abschließen will, könne dies jetzt nur noch online erledigen, teilten die Erfurter Verkehrsbetriebe mit. Stichtag sei der 20. April. Neukunden bekämen die Chipkarte dann bis zum 29. April nach Hause geschickt. Wer später ein Ticket für Mai benötige, könne dies im Servicecenter am Anger in Erfurt kaufen. Das Ticket als QR-Code für das Smartphone könne noch nicht angeboten werden, hieß es. Dies soll ab Sommer möglich sein. dpa