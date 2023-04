1500 neue Bäume für Eisenach

Eichen, Linden, Kirschen - Eisenach ist um insgesamt 1500 Bäume reicher. Rund 90 Freiwillige brachten die Pflanzen am Samstag gemeinsam in die Erde. Angeleitet von Experten des Forstamtes Marksuhl machten sich Mitarbeiter der Stadtverwaltung Eisenach und der Wartburg-Sparkasse mit ihren Familien an die schweißtreibende Arbeit im Forstrevier Wartburg.

Eisenach - Kleinere Pflanzaktionen habe es in der Vergangenheit bereits gegeben, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. In dieser Größenordnung sei die Aktion jedoch ungewöhnlich. Finanziert wurde sie durch Spenden. Zum einen konnten die abgebauten Info-Tafeln zur „Eisenacher Pilgerbibel“ erworben werden, die für das Jubiläum der Bibelübersetzung 2022 angefertigt worden waren. Da ihr Material nicht für einen dauerhaften Standort im Freien ausgelegt war, mussten sie abgebaut werden. Rund 2600 Euro kamen durch den Verkauf zusammen. Die Sparkasse spendete 3000 Euro und ungefähr noch einmal soviel steuerten Eisenacher bei, die anlässlich ihres Geburtstags gesammelt hatten.

Neben Traubeneichen und Winterlinden pflanzten die ehrenamtlichen Helfer auch zehn über zwei Meter hohe Wildkirschbäume entlang eines Fahrwegs, die zu einer Allee werden sollen. dpa