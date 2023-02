16-Jähriger soll 11-Jährigen missbraucht haben

Teilen

Ein 16-Jähriger soll sich am vergangenen Samstag in Bad Blankenburg an einem 11-Jährigen vergangen haben. Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte der MDR Thüringen darüber berichtet.

Bad Blankenburg - Sowohl Täter als auch Opfer sollen laut Medienbericht in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Bad Blankenburg (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) leben. Der 16-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. dpa