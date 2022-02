2021 mehr Einsätze für ADAC- und DRF-Luftrettung

Unfälle, Herzinfarkte und Corona-Patienten: Im vergangenen Jahr sind die Rettungshubschrauber aus Thüringen im Vergleich zum Vorjahr mehr im Einsatz gewesen. So startete etwa der Jenaer Rettungshubschrauber des ADAC insgesamt 1061 Mal zu Einsätzen in Thüringen - das war 42 mal mehr als im Jahr 2020, wie der ADAC mitteilte.

Jena - Helikopter „Christoph 70“ rückte aber auch nach Sachsen-Anhalt (9,2 Prozent), Sachsen (1,2 Prozent) und Bayern (0,8 Prozent) aus. Der Einsatzradius der Jenaer Station umfasst circa 70 Kilometer. Ebenso kamen in 232 Fällen Helikopter aus den umliegenden Bundesländern für Einsätze nach Thüringen geflogen.

Von den insgesamt 1195 Einsätzen der Jenaer Luftretter 2021 waren den Angaben zufolge rund ein Drittel auf Verletzungen, etwa durch einen Unfall im Straßenverkehr oder im Haushalt, zurückzuführen. Die zweithäufigste Einsatzursache waren Notfälle des Herz-Kreislaufsystems, also etwa Herzinfarkte. Auch für die Patientenverlegung von Covid-Erkrankten sei der Helikopter mitsamt dem Team 2021 mehrmals in der Luft unterwegs gewesen.

Mit mehr als 50 Rettungshubschraubern und 37 Stationen ist die gemeinnützige ADAC-Luftrettung nach eigenen Angaben eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas. Aktuell wurden mehr als 1,1 Millionen Einsätze geflogen.In Thüringen betreibt der ADAC allerdings nur einen von vier Luftrettungsstandorten. Neben dem ADAC-Helikopter sind im Freistaat auch drei Hubschrauber der gemeinnützigen DRF Luftrettung, vormals Deutsche Rettungsflugwacht, in Bad Berka, Suhl und Nordhausen im Einsatz. Das Team in Bad Berka, das als einziges rund um die Uhr im Einsatz ist, flog 2021 insgesamt 1062 Einsätze. Aus Nordhausen wurden im vergangenen Jahr 1483 mal gestartet. In Suhl war das Team samt Helikopter 826 mal im Rettungseinsatz. Auch hier kamen 2021 mehr Einsätze als im Jahr zuvor zusammen - insgesamt ein Plus von 140. dpa