21 Jahre nach Schulmassaker: Direktorin geht in Ruhestand

Die nach dem Schulmassaker am Erfurter Gutenberg-Gymnasium vor mehr als 20 Jahren auch überregional bekannt gewordene Direktorin der Schule, Christiane Alt, ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Die 66-jährige Pädagogin, die das Gymnasium 31 Jahre lang geleitet hatte, absolvierte am Dienstag ihren letzten Arbeitstag - mit einer Abschiedsveranstaltung und „vielen schönen Überraschungen von Lehrern und Schülern“, wie sie auf Anfrage sagte.

Erfurt - Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) würdigte die Verdienste der Pädagogin.

Er hob vor allem ihre Rolle nach dem Schulmassaker hervor. Am 26. April 2002 hatte ein 19 Jahre alter Ex-Schüler des Gymnasiums innerhalb von knapp zehn Minuten zwölf Lehrkräfte, eine Schülerin, einen Schüler, eine Sekretärin und einen Polizisten erschossen und dann sich selbst getötet. Es sei vor allem auch ihr zu verdanken, dass das Gymnasium den schwersten Angriff, den eine Thüringer Schule je erlebt habe, als Schulgemeinschaft überstanden habe, teilte Holter der Deutschen Presse-Agentur mit. „Sie hat den gleichsam schmerzvollen wie guten Prozess der Bewältigung des schrecklichen Ereignisses mit großer Würde und beeindruckender Kraft gestaltet“, zitierte ihn das Bildungsministerium. dpa