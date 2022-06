30 Schulen in Thüringen mit Projekten zum Anne Frank Tag

Schwamm und Kreide liegen in einem Klassenraum unter einer Tafel. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

30 Thüringer Schulen beteiligen sich mit Projekten für Vielfalt und Demokratie am diesjährigen Anne Frank Tag. „Mit immer größer werdendem Interesse und Engagement setzen Thüringer Schulen mit historisch-politischem Lernen starke Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus“, erklärte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Donnerstag in Erfurt. Er begrüßte dort Schülerinnen und Schüler einer Erfurter Schule in der Ausstellung „Freundschaft“, die das Leben des jüdischen Mädchens Anne Frank und ihre Freundschaften in der Zeit des Nationalsozialismus zeigt.

Erfurt - Der Anne Frank Tag wird seit 2017 alljährlich am 12. Juni, dem Geburtstag des Mädchens, begangen. 1929 in Frankfurt am Main geboren, starb sie mit nur 15 Jahren im KZ Bergen-Belsen. Von Juni 1942 bis zu ihrer Verhaftung im August 1944 führte sie ein Tagebuch, das nach dem Krieg veröffentlicht wurde. Bundesweit nehmen etwa 620 Schulen mit Projekten am Anne Frank Tag 2022 teil. dpa