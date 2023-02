39 größere Bauprojekte in diesem Jahr - Kapazität-Probleme

Thüringen arbeitet in diesem Jahr an 39 größeren staatlichen Bauprojekten mit Millionenaufwand. Das Spektrum reiche von einem neuen Übungsgebäude und einer Fahrzeughalle für die Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz bis zum Bau eines Rechenzentrums sowie eines Hörsaal- und Seminargebäudes an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, sagte Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Dienstag in Erfurt bei der Vorlage der Bauplanung des Landes.

Erfurt - Weitere Projekte seien die Sanierung der Turnhalle und von Außenanlagen des Sportgymnasium Oberhof, die Sanierung des Landgerichts Erfurt oder der Neubau eines Lehr- und Forschungsgebäudes für die Duale Hochschule in Gera.

Allein für die 39 größeren Projekte seien im diesjährigen Landeshaushalt 114 Millionen Euro vorgesehen. Insgesamt umfasse der Bauetat 163 Millionen Euro, weil es auch Reparatur und Instandhaltungsarbeiten oder eine Reihe kleinerer Projekte gebe.

Karawanskij verwies auf Probleme bei der Umsetzung der Projekte durch fehlende Baukapazitäten, fehlendes Material und Arbeitskräfte. „Wir haben es mit unglaublichen Baupreissteigerungen zu tun.“ Das betreffen vor allem Stahl und Holz. Die Ministerin rechnet damit, dass die Ausgaben für den Bauetat im kommenden Jahr um 20 bis 25 Prozent angehoben werden müssen, um auf die Kostensteigerung bei laufenden und geplanten Projekten reagieren zu können. Priorität habe für sie, dass begonnene Projekte fertiggestellt würden. dpa