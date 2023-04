49-Euro-Ticket auch auf IC-Strecke Erfurt-Gera gültig

Ein Modell des Deutschlandtickets. © David Young/dpa/Symbolbild

Das Deutschlandticket für 49 Euro gilt ab Montag bundesweit. In Thüringen gibt es eine Sonderregelung für eine Bahnstrecke zwischen den großen Städten.

Erfurt - Das Deutschlandticket kann mit seinem Start am Montag auch auf der Intercity-Strecke zwischen Erfurt und Gera eingesetzt werden. Zwischen dem Land und der Deutschen Bahn habe es Verhandlungen gegeben, die rechtzeitig abgeschlossen worden seien, teilte das Thüringer Infrastrukturministerium mit. „Die DB hat die nötigen Vorkehrungen getroffen, damit das Deutschlandticket auf der Strecke ab Montag gültig ist“, sagte eine Sprecherin.

Die Strecke zwischen Erfurt und Gera über Weimar und Jena ist eine stark von Berufspendlern und Studenten genutzte Bahnverbindung. Thüringen hatte sich für die Sonderregelung beim 49-Euro-Ticket eingesetzt, das sonst nur im Regional- und nicht im Fernverkehr gilt.

Hintergrund ist, dass Reisende die IC-Züge zwischen der Landeshauptstadt und der Ostthüringer Stadt bisher mit Nahverkehrstickets nutzen konnten.

Bei den Verhandlungen ging es auch darum, dass das Deutschlandticket zu einem höheren Fahrgastaufkommen vor allem im Nahverkehr, möglicherweise einem geringerem Verkauf von IC-Tickets und damit zu negativen wirtschaftlichen Auswirkungen bei der Deutschen Bahn führen könnte. Was das Land für die Sonderregelung auf der IC-Verbindung zahlt, wollte das Ministerium nicht sagen.

Für den Start Anfang Mai wurden in Thüringen bereits Tausende 49-Euro-Tickets verkauft. Allein bei 22 von 45 Verkehrsunternehmen in Thüringen war die Rede von deutlich mehr als 14.000 verkauften Tickets. Neben den Verkaufszahlen vieler regionaler Verkehrsunternehmen in Thüringen sind auch die der Bahn-Unternehmen bisher nicht erfasst.

Das 49-Euro-Ticket ermöglicht bundesweite Fahrten in den Bussen und Bahnen des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs. Es ist nur als Monatsabo erhältlich und wird als Chipkarte oder Handyticket ausgegeben. Übergangsweise gibt es bis Ende des Jahres auch Papiertickets, die aber digital kontrollierbar sein müssen. dpa