49-jähriger Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 92 in Gera ist ein Mensch gestorben. Der 49-Jährige erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie das Lagezentrum des Innenministeriums am Freitag mitteilte. Er war demnach am Donnerstagabend aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Wagen eines 24-Jährigen frontal zusammengestoßen.

Gera - Dieser ist schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen, nachdem er von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit worden war. Der gesamte Schaden wurde von der Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt. dpa