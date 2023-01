55 Denkmäler in Thüringen mit 1,5 Millionen Euro gefördert

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat in Thüringen im vergangenen Jahr 55 Denkmäler mit rund 1,5 Millionen Euro gefördert. So konnte etwa mit knapp 13.000 Euro die Konservierung und Restaurierung einer rund 200 Jahre alten Bildertapete im Waldhaus Japan in Bleicherode unterstützt werden, teilte die private, gemeinnützige Stiftung am Montag mit.

Erfurt - Finanzielle Förderungen erhielten 2022 außerdem die Windmühle Tüngeda in Hörselberg-Hainich, das Schloss Wiehe in Roßleben, die Klosterschule in Roßleben und die Dorfkirche St. Crucis in Abtsbessingen. „Jedes dieser Denkmale stellt eine einzigartige Kostbarkeit dar“, hieß es weiter.

Bundesweit unterstützte die Denkmalschutzstiftung 2022 insgesamt 650 Objekte mit rund 27,5 Millionen Euro. Das Förderprogramm umfasst nach eigenen Angaben private und öffentliche Denkmäler wie Kirchen, Klöster, Schlösser, Burgen, Bürgerhäuser, technische Denkmäler, archäologische Grabungen und historische Grünanlagen. dpa