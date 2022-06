3.800 Unternehmen in Thüringen suchen einen Nachfolger

In Thüringen suchen nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen rund 3800 Unternehmen einen Nachfolger in der Chefetage. Das habe eine Studie des Instituts für Mittelstandsforschung ergeben, teilte die IHK am Mittwoch in Gera mit. Die Zahl beziehe sich auf den Zeitraum bis 2026.

Gera - Aus Sicht der IHK Ostthüringen ist das Thema Unternehmensnachfolge brisanter denn je. Zum einen steige die Zahl der Senior-Unternehmer, zum anderen sinke die Zahl der möglichen Nachfolger im besonders gründungsaktiven Alter zwischen 25 und 45, so die Kammer. Eine langfristige Nachfolgeplanung sei aber entscheidend für die Stabilität einer Firma.

Für Gründungswillige habe die mögliche Alternative Unternehmensnachfolge Vorteile: In die Fußstapfen anderer zu treten, biete bessere Chancen und ein minimiertes Risiko. „Es ist eine unterschätzte Art der Existenzgründung“, erklärte Falk Hundertmark, Nachfolgeberater in der IHK Ostthüringen. dpa