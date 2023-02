83-jähriger Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Die Zentrale Notaufnahme eines Krankenhaus. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein 83-jähriger Mann ist am Dienstagmittag in Heiligenstadt im Landkreis Eichsfeld von einem Auto angefahren und lebensbedrohlich verletzt worden. Warum der 70-jährige Fahrer den Mann beim Überqueren der Straße mit seinem Fahrzeug erfasste, ist unklar, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zur weiteren Klärung sei ein Gutachter hinzugezogen worden.

Heiligenstadt - Die Straße musste vollständig gesperrt werden.

Der Verletzte wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Fahrer als auch ein Zeuge seien durch ein Kriseninterventionsteam an der Unfallstelle betreut worden, teilte die Polizei mit. dpa