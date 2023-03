89 heimliche Marktführer unter Thüringens Unternehmen

Teilen

In Thüringen gibt es nach einer Bewertung der Landesentwicklungsgesellschaft 89 Unternehmen, die in ihrem Segment als heimliche Weltmarkt- oder Technologieführer gelten. Ihre Zahl sei in den vergangenen Jahren gestiegen, teilte die LEG am Freitag bei einem ersten Treffen eines Teils dieser Firmen in Erfurt mit. Vorgestellt wurde eine LEG-Kampagne „Hidden Champions“ - ähnliche Projekte zum Standortmarketing haben auch andere Bundesländer.