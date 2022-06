ADAC: Schnelle Spritpreis-Senkung war so nicht erwartbar

Die Preise für Kraftstoffe werden kurz vor Mitternacht an einer Tankstelle angezeigt. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die schnellen Spritpreissenkungen für Thüringer Autofahrer waren aus Sicht das ADAC so nicht erwartbar. Benzin sei binnen eines Tages etwa 30 Cent günstiger geworden, Diesel zwischen 13 und 14 Cent, sagte ein Sprecher des ADAC in Thüringen am Mittwoch auf Anfrage. „Es war nicht davon auszugehen, dass das schon in der Breite zum Tragen kommt.“ Die Preise seien aber immer noch zu hoch.

Erfurt - Seit Mittwoch gilt die von der Bundesregierung beschlossene Senkung der Energiesteuer. Vor der Steuersenkung war von vielen Experten erwartet worden, dass die Spritpreise nicht abrupt fallen. Grund dafür ist, dass die gesenkte Steuer nicht beim Verkauf an der Zapfsäule sondern ab Tanklager beziehungsweise Raffinerie anfällt. Das bedeutet, dass alle vor Mitternacht gelieferten Vorräte der Tankstellen noch mit dem höheren Steuersatz belastet sind.

An etlichen Thüringer Tankstellen kostete der Liter Super E10 am Mittwochvormittag dennoch deutlich unter 2 Euro. In Erfurt lag der Preis teils bei 1,85 Euro. Auch der Liter Diesel kostete in der Landeshauptstadt fast überall unter 2 Euro. Ein ähnliches Bild bot sich laut ADAC-Daten etwa in Jena oder Eisenach. In Eisenach war der Liter E10 demnach an mehreren Tankstellen für 1,76 Euro zu haben.

Der ADAC-Sprecher wies darauf hin, dass die Spritpreise im Tagesverlauf stark schwanken und wieder nach oben gehen könnten. Teils gebe es über den Tag verteilt Preisunterschiede zwischen sieben und elf Cent pro Liter. Wer billig tanken wolle, solle am ehesten in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr zur Tankstelle fahren. dpa