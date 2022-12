ADAC: Zum Ferienstart vor Stau auf Thüringens Autobahnen

Fahrzeuge stehen auf einer Autobahn im Stau. © Mia Bucher/dpa/Symbolbild

Zum Start der Schulferien müssen die Autofahrer in Thüringen mit Staus rechnen. Vor allem am Donnerstag- und Freitagnachmittag könnten die Straßen im Bundesland voller werden, wie der ADAC Hessen-Thüringen am Dienstag mitteilte. „An beiden Tagen trifft Reise- auf Berufsverkehr“, sagte Wolfgang Herda, Verkehrsexperte des ADAC, am Dienstag. „Zudem sind viele Weihnachtseinkäufer in den Innenstädten zu erwarten.“

Erfurt - Bis zum Samstagmittag soll es demnach viel Verkehr auf den Straßen geben. „Am ersten Weihnachtsfeiertag wird es ruhig, während sich Reisende bereits am Montag wieder auf Rückreiseverkehr einstellen müssen“, hieß es. Besonders auf der Autobahn 4 um Erfurt und ums Hermsdorfer Kreuz kann es dann zu Staus kommen. Auch bei der Anfahrt in Skigebiete müsse je nach Witterung mehr Zeit eingeplant werden.

„Da nahezu sämtliche Reisebeschränkungen aufgrund von Corona weggefallen sind, sind Autoreisen ins Ausland leichter als im Vorjahr“, teilte der ADAC weiter mit. Urlaubsreisen seien wegen der Preissteigerungen jedoch deutlich teurer. Deshalb werde der Reiseverkehr nicht das Niveau der Vor-Coronazeit erreichen. „Trotzdem müssen Autofahrer sich auf Verzögerungen einstellen.“

Der ADAC rät zu einer guten Vorbereitung. Das Auto sollte „winterfit“ sein, Decken und Thermoskannen mit Tee könnten helfen, längere Wartezeiten im Kalten zu überbrücken. dpa