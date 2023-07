AfD-Landrat Sesselmann tritt Amt in Sonneberg an

Der Landrat von Sonneberg, Robert Sesselmann (AfD), betritt das Landratsamt. © Daniel Löb/dpa

Der AfD-Politiker Robert Sesselmann hat am Montag sein Amt als Landrat im Kreis Sonneberg angetreten. Zuvor hatte er am Sonntag schriftlich die Wahl zum Landrat angenommen, wie das Sonneberger Landratsamt am Montag mitteilte.

Sonneberg - Sesselmann wurde in einer Stichwahl am 25. Juni zum ersten AfD-Landrat Deutschlands gewählt. Das löste bei anderen Parteien teils Entsetzen aus. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet.

Nach Angaben des Thüringer Innenministeriums wird die Rechtsaufsichtsbehörde prüfen, ob Sesselmann Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzustehen. Hintergrund sind Regelungen im Thüringer Kommunalwahlgesetz.

Als neuer Landrat nannte Sesselmann die Konsolidierung des Haushalts im Landkreis Sonneberg als wichtigste Aufgabe, wie aus einer Mitteilung des Kreises hervorging. „Nur mit dauerhaft tragfähigen Kreisfinanzen und einer Senkung der Kreisumlage werden wir es schaffen, unseren Heimatlandkreis zu erhalten“, so Sesselmann laut Mitteilung. Der Landkreis Sonneberg ist mit knapp 57.000 Einwohnern einer der kleinsten in Deutschland. dpa