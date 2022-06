AfD sieht durch Merkel-Urteil „demokratische Defizite“

Laut dem Urteil verletzen die Äusserungen das Recht auf Chancengleichheit der Parteien. © Uli Deck/dpa

Nach Auffassung des Thüringer Landesverbands der AfD zeigt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Äußerungen von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, dass es „demokratische Defizite in Deutschland“ gebe. Es spreche für sich, dass Merkel und andere „die Rückabwicklung einer demokratischen Wahl gefordert und schließlich auch durchgesetzt haben“, kommentierte AfD-Landessprecher Stefan Möller die Entscheidung der Richter.

Erfurt - „Hätte dieser Vorgang in Russland oder der Türkei stattgefunden, wäre die Empörung der bundesdeutschen Politik geradezu ohrenbetäubend gewesen.“ Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts habe es nicht gebraucht, um „die demokratischen Defizite in Deutschland offenzulegen“. Die Richter hatten zuvor festgestellt, dass Merkel mit Äußerungen zur Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen Anfang 2020 Rechte der AfD verletzt habe.

Am 5. Februar 2020 hatte sich der FDP-Politiker Thomas Kemmerich im Erfurter Landtag völlig überraschend mit Hilfe von CDU und AfD zum Regierungschef wählen lassen. Es war das erste Mal, dass sich ein Ministerpräsident von der AfD ins Amt verhelfen ließ. Merkel, die damals auf Reisen war, hatte sich einen Tag nach der Wahl zu Wort gemeldet und gesagt, das Ergebnis müsse „rückgängig gemacht werden“. Zumindest die CDU dürfe sich nicht an dieser Regierung beteiligen. Und: „Es war ein schlechter Tag für die Demokratie.“ dpa