Aktivisten beenden Besetzung der Bauhaus-Universität Weimar

Plakate zur Besetzung hängen am Haupteingang der Bauhaus Universität. © Bodo Schackow/dpa/Archivbild

Nach zehn Tagen haben Aktivistinnen und Aktivisten die Besetzung der Bauhaus-Universität Weimar beendet. Zum Abschluss sei am Mittwochabend ein Statement verlesen worden, sagte Sprecherin Lilli Walter. Die Aktion sei erfolgreich gewesen, man wolle allerdings weiterarbeiten. Mit der Besetzung sollte Kritik an den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen zum Ausdruck gebracht werden, die aus Sicht der Aktivisten verantwortlich sind unter anderem für Klima- und Energiekrise, Armut und Pflegenotstand.

Weimar - In der vergangenen Woche habe ein intensiver Austausch zwischen der Hochschulleitung und den Aktivisten stattgefunden, teilte eine Sprecherin der Universität am Mittwoch auf Nachfrage mit. Seit Ende vergangener Woche seien jedoch alle weiteren Gesprächsangebote der Hochschulleitung von den Besetzern ausgeschlagen worden. Nach Angaben der Sprecherin konnte der Studierenden-Konvent bei einer Sitzung am Dienstag zwischen der Hochschulleitung und den Aktivisten vermitteln. dpa