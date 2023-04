Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Teilen

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Die Polizei hat in Nordhausen einen stark alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Die Beamten kontrollierten den 60-Jährigen am Freitag gegen 15.30 Uhr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nachdem ein Vortest einen Wert von 2,11 Promille ergeben hatte, ordnete die Polizei nach eigenen Angaben eine Blutentnahme an und untersagte dem Mann die Weiterfahrt.

Nordhausen - Einen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorweisen, hieß es. Dieser sei ihm bereits vor wenigen Monaten „bei einem gleichgelagerten Sachverhalt“ eingezogen worden. dpa