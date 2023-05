Alte Aufgabe bei Geschichtsabitur in Thüringen

Bildung

Bei der diesjährigen Abiturprüfung in Thüringen ist eine bereits 2021 verwendete Aufgabe gestellt worden. Die Wahlaufgabe aus dem Geschichtsabitur mit erhöhtem Anforderungsprofil sei im vorvergangenen Jahr in einer Nachschreibe-Abiturprüfung enthalten gewesen, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch auf Anfrage mit. Damals hätten allerdings nur zehn Schulen die Aufgaben angefordert.

Erfurt - Zuvor hatte das Nachrichtenportal „Tag 24“ über die Panne berichtet.

Es sei nach aktuellem Stand aber nicht geplant, dass die Prüfungen wiederholt werden, so eine Ministeriumssprecherin. „Wir gehen davon aus, dass nur eine sehr geringe Anzahl von Schülerinnen und Schülern von dem Fehler betroffen sein könnte.“ Zudem seien die Prüfungen so angelegt, dass diese historische Kompetenzen testen. Die verwendeten Quellen, der Stoff und die Aufgaben selbst seien nur beispielgebend und austauschbar.

Das Ministerium verstehe diesen Fehler als Arbeitsauftrag zur Verbesserung des Qualitätsmanagements, so die Sprecherin weiter. Zunächst müssten aber die genauen Umstände des Verfahrensfehlers aufgearbeitet werden. Erst danach könnten Maßnahmen folgen.

Es sind nicht die erste Abiturprüfungen in diesem Jahr mit Problemen. In Nordrhein-Westfalen hatte es etwa zum Beginn der Prüfungen eine Technik-Panne gegeben. Nicht alle Schülerinnen und Schüler konnten die Aufgaben einiger Fächer herunterladen. Der Prüfungsbeginn wurde um einen Tag verschoben.

In Sachsen-Anhalt erhielten die Schülerinnen und Schüler für die Abiturprüfungen im Fach Geschichte Ersatzaufgaben, nachdem zuvor die ursprünglichen Themen durchgesickert waren. dpa