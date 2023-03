Ammoniak-Austritt in Klinikum gestoppt

Teilen

Feuerwehrleute haben in einem Geraer Krankenhaus ein Leck abgedichtet, aus dem giftiges Ammoniak ausgetreten ist. Ein Techniker und ein Feuerwehrmann seien leicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Zwar trete kein Gas mehr aus, aber einige Räume des Krankenhauses müssten noch speziell entlüftet werden, damit die Ammoniak-Konzentration in der Luft auf ein unbedenkliches Level sinke, hieß es am Mittag.

Gera - Verschiebbare Operationen seien für den Tag abgesagt worden, sagte die Pressesprecherin des SRH Wald-Klinikum, Katrin Wiesner. Patienten aus der Rettungsstelle und der angrenzenden Ambulanz seien verlegt worden. Zudem bleibe das Haus am Montag für Besucher geschlossen. Die Polizei hatte die Zufahrten zum Klinikum weiträumig gesperrt. Die Kliniksprecherin ging davon aus, dass ab Dienstag wieder der Normalbetrieb möglich sei.

Das Leck sei bei einer geplanten Reparatur einer Notkühlung entstanden, sagte Wiesner. Wie genau es dazu kam, müsse noch geklärt werden. dpa