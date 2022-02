An Saaletalsperren wird Hochwasserstauraum geschaffen

Thüringen bereitet sich auf einen möglichen erneuten Anstieg der Flusspegel vor. An den großen Saaletalsperren in Ostthüringen werde Stauraum geschaffen, teilte das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz am Freitag in Jena mit. Die Entlastung der Saale-Talsperren erfolge durch eine größere Wasserabgabe - derzeit von 50 statt 35 Kubikmetern pro Sekunde.

Jena/Saalburg - Erwartet werde am Samstag eine weitere Entspannung an den Flussläufen in Thüringen. Derzeit lägen noch zehn Pegel im Bereich des Meldebeginns, darunter einer in Hinternah über dem Richtwert für die Meldestufe eins. Im Gebiet der Saale gelte das für die Pegel Katzhütte/Schwarza und Rudolstadt/Saale. Insgesamt seien die Wasserstände in diesem Flussgebiet aber rückläufig.

Im Werragebiet werde die Wasserabgabe aus dem Rückhaltebecken Ratscher bei 10 Kubikmeter pro Sekunde gehalten. Die Talsperre Schönbrunn leiste einen erheblichen Hochwasser-Rückhalt. Die für Sonntag angekündigten Regenfälle könnten erneut zu steigenden Pegelständen führen, erklärte das Landesamt. Die Hochwassernachrichtenzentrale und auch die Flussmeistereien blieben in Bereitschaft. dpa