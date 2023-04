Angehende Abiturienten im Prüfungsstress

Ein Schüler sitzt während einer schriftlichen Abiturprüfung in einem Klassenzimmer. © Silas Stein/dpa/Archivbild

Rund 6000 Gymnasiasten legen ab Dienstag ihre Abiturprüfungen ab. Es soll der letzte Jahrgang sein, für den Abmilderungen aufgrund der Corona-Pandemie gelten. Einschränkungen während der Prüfungen soll es keine mehr geben.

Erfurt - In Thüringen brüten ab Dienstag angehende Abiturienten über ihre Abschlussprüfungen. Los geht es mit der schriftlichen Deutschprüfung, wie ein Sprecher des Thüringer Bildungsministeriums erklärte. Insgesamt machen in diesem Schuljahr rund 6000 Schüler ihr Abitur. Die Prüfungszeit zieht sich bis in den Juni hinein. Die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen sollen am 9. Juni mitgeteilt werden.

Nach mehreren Jahrgängen, die ihre Abschlussprüfungen unter dem Eindruck der Corona-Pandemie ablegten, gibt es diesmal nach Ministeriumsangaben keinerlei Einschränkungen.

Allerdings profitiert der aktuelle Jahrgang noch von einer Abmilderungsverordnung zur Corona-Pandemie. Sie sieht unter anderem mehr Auswahlmöglichkeiten bei einigen Aufgaben vor und teils mehr Zeit zum Lösen der Abi-Aufgaben. Nach Angaben des Sprechers soll es der letzte Jahrgang sein, für den die Abmilderungsverordnung gilt.

In den vergangenen Jahren waren Schulen teils sehr stark von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie betroffen. Unterricht wurde beispielsweise teils wochenlang nur digital oder per Arbeitsaufträge für Zuhause abgehalten. dpa