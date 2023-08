Angeklagter im Totschlag-Prozess: Wollte Vater nur drohen

Im Prozess um einen Hausbrand mit tödlichen Folgen hat der Angeklagte erklärt, die genaue Brandursache nicht zu kennen. Er habe seinem Vater nur drohen wollen und daher Benzin in der Küche verschüttet, sagte der 36-Jährige bei seiner Einlassung vor dem Landgericht Gera am Dienstag. Wie das Feuer in der Küche ausbrach, könne er aber nicht sagen. Er hatte gerade erst das Zimmer verlassen, als er Flammen sah, wie der Angeklagte schilderte.

Gera - Grund für die Drohung seien jahrelange Streitigkeiten mit seinem Vater gewesen. Dieser habe getrunken und sei gewalttätig gewesen. „An dem Abend hat sich das hoch geschaukelt“, sagte der Angeklagte. Er selbst habe an diesem Tag auch Drogen genommen, sei rückfällig geworden, nachdem er zuvor eine Therapie gemacht habe.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, dass Benzin am Silvesterabend 2022 nicht nur verschüttet, sondern auch angezündet zu haben. Der 61 Jahre alte Vater und die 66-jährige Mutter wurden bei dem Brand im Ortsteil Pottiga der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig (Saale-Orla-Kreis) lebensbedrohlich verletzt. Der Vater starb etwa einen Monat später im Krankenhaus, die Mutter lag drei Monate im Koma. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten daher Totschlag in Tateinheit mit versuchtem Totschlag und auch Brandstiftung vor. dpa