Angeklagter: War an Angriff vor der Staatskanzlei beteiligt

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Zu Beginn des Prozesses nach einem Angriff auf eine Gruppe Jugendlicher vor der Erfurter Staatskanzlei hat einer der Angeklagten eingeräumt, an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein. Er habe dabei einen Mann geschlagen, der ihm dazu keinen Anlass gegeben habe, sagte einer der Angeklagten am Donnerstag in Erfurt zum Prozessauftakt am Landgericht. Der Schlag habe den Mann unvorbereitet getroffen.

Erfurt - „Der hat das gar nicht kommen sehen“, sagte der Angeklagte. Er glaube sich zu erinnern, dass der Mann dann zu Boden gegangen sei. Näher habe er sich nicht mit ihm beschäftigt. „Ich bin einfach weitergegangen.“ Während des weiteren Angriffs habe er am Rande gestanden.

Die Staatsanwaltschaft Erfurt wirft in dem Verfahren fünf Angeklagten vor, sich im Juli 2020 am Überfall auf zahlreiche junge Menschen auf einer Grünfläche in Erfurt beteiligt zu haben. Der sogenannte Hirschgarten liegt unmittelbar vor der Thüringer Staatskanzlei. Bei dem Übergriff waren ungefähr ein Dutzend Menschen teilweise schwer verletzt worden. Die Angeklagten hätten dabei immer wieder mit ihren Fäusten auf ihre Opfer eingeschlagen und einzelne von ihnen auch getreten, sagte ein Staatsanwalt bei der Verlesung der Anklage. dpa