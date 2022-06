Anhörung zu Transparenz bei Gehältern von Sozialunternehmen

Der Plenarsall des Thüringer Landtags. © Michael Reichel/dpa/Archivbild

Sollten Manager in der Thüringer Sozialwirtschaft ihre Gehälter offenlegen? Zu diesem Thema hat der Sozialausschuss des Landtages für Donnerstag (11.00 Uhr) zu einer öffentlichen Anhörung eingeladen. Die Abgeordneten wollen unter anderem von Vertretern von Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaften, aber auch von Rechtswissenschaftlern wissen, was diese davon halten, für mehr Transparenz bei den Gehaltszahlungen zum Beispiel an die Geschäftsführer von Unternehmen in der Branche zu sorgen.

Erfurt - Sowohl aus den Fraktionen von Rot-Rot-Grün als auch aus der CDU-Landtagsfraktion hatte es in der Vergangenheit entsprechende Forderungen gegeben.

Ausgangspunkt für derartige Überlegungen sind unter anderem Vorwürfe gegenüber der ehemaligen Geschäftsführung der AWO-Tochtergesellschaft AWO AJS. Insbesondere dem inzwischen entlassenen Geschäftsführer Michael Hack wird vorgeworfen, jahrelang völlig überzogene Gehaltszahlungen kassiert zu haben. Mitte Mai hatte die derzeitige Vorsitzende der AWO Thüringen, Petra Rottschalk, eingeräumt, dass dem Verband durch die Gehaltsaffäre auch ein erheblicher Imageschaden entstanden ist. dpa