„Antonia“ kommt mit Orkanstärke und Hochwassergefahr

Erst „Ylenia“, dann „Zeynep“, nun „Antonia“: Das dritte Sturmtief binnen weniger Tage kommt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit Orkanstärke und nun auch steigender Hochwassergefahr nach Thüringen. Für Teile Südwestthüringens gilt laut DWD in der Nacht zum Montag eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde in Berglagen.

Erfurt - Andernorts könne es zu schweren Sturmböen kommen. Auch am Montag bleibt es demnach sehr windig.

Dazu kommen laut DWD bis Montagmorgen gebietsweise markante Regenmengen von 30 bis 50 Litern binnen 24 Stunden. Dies betreffe insbesondere den Thüringer Wald, das Schiefergebirge und den Unterharz. Am Montag sinkt dann demnach die Schneefallgrenze auf 400 Meter.

Mit den Regenmengen steigt in Thüringen auch die Hochwassergefahr: Für Teile Nord-, Mittel- Südthüringens gilt derzeit eine Hochwasserwarnung. Laut Hochwassernachrichtenzentrale sind vor allem die Einzugsgebiete von Saale, Ilm und Unstrut betroffen.

Insbesondere an oberer Saale, Schwarza und Loquitz sei ab Sonntagabend und verschärft in der folgenden Nacht mit einem Überschreiten der Meldestufe 1 an zahlreichen Pegeln zu rechnen. Vereinzelt sei auch das Überschreiten des Richtwerts für die Meldestufe 2 nicht auszuschließen, hieß es. dpa