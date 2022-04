Anträge für private Flüchtlingshilfe in ersten Kommunen

Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

In ersten Kommunen in Thüringen können Privatpersonen, die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen, einen finanziellen Ausgleich für die damit verbundenen Kosten beantragen. Dies teilten am Freitag etwa der Landkreis Gotha und die Stadt Jena mit. Der Krisenstab des Kreises habe dies im Vorgriff auf eine erwartete Landesverordnung beschlossen, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung in Gotha.

Gotha - Für die Aufnahme von Geflüchteten können Privatleute dort 150 Euro je Haushaltsvorstand und je 75 Euro für jeden weiteren Geflüchteten erhalten. Der Kreis bezieht sich dabei dem Sprecher zufolge auf das Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) hatte im März angekündigt, dass Privathaushalte für die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter eine Pauschale erhalten sollen. In dieser Woche hatte er einen Betrag von monatlich 150 Euro pro Flüchtlingshaushaltsvorstand und 75 Euro für jeden weiteren, unabhängig vom Alter, genannt. Die aktualisierte Landesverordnung, die die Erstattung der Flüchtlingskosten für private Helfer wie auch für Kommunen regeln soll, wird laut Ministerium derzeit abgestimmt.

In Thüringen leben inzwischen rund 15.000 Geflüchtete aus der Ukraine. Allein in Jena sind laut Stadtverwaltung rund 1000 Kriegsflüchtlinge gemeldet. dpa