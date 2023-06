Brand in Geflüchtetenunterkunft in Apolda: Bestimmte Nationalitäten bevorzugt? Scharfe Kritik am Einsatz

Nach Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda, kritisieren Initiativen die Rettungsaktion. © Michael Reichel/ dpa

Feuer in Apolda: Eine Geflüchtetenunterkunft brannte am Sonntagmorgen, dabei ist mindestens ein Mensch gestorben. Es handelt sich vermutlich um einen Jungen aus der Ukraine.

Update vom 6. Juni, 8.21 Uhr: Nach dem Brand mit einem Toten in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda, wird der Rettungseinsatz am Sonntagmorgen von Flüchtlingsinitiativen scharf kritisiert. Das berichtet der MDR. Demnach hätten die Rettungskräfte zu lange gebraucht, um vor Ort zu sein. Auch das Evakuieren des Heimes sei entgegen offizieller Angaben nicht reibungslos vonstattengegangen. Die Menschen seien getrennt nach Nationalitäten in Sicherheit gebracht worden, priorisiert worden seien dabei ukrainische und russische Geflüchtete. Zudem hätten die Betroffenen sieben Stunden auf einem Sportplatz verweilen müssen.

Landkreis und Ministerium weisen die Kritik zurück. Nach Angaben der Leitstelle sei die Feuerwehr bereits neun Minuten nach Eingang des Notrufs vor Ort gewesen. Auch die ersten drei Busse seien um 12.30 Uhr nach Hermsdorf abgefahren, um die Betroffenen in die Erstaufnahmeeinrichtungen zu bringen. Denen seien unmittelbar darauf weitere Busse gefolgt.

Nach Aussagen eines Behördensprechers sei aus Sicht der Polizei die Kritik nicht gerechtfertigt. Eine Vernehmung habe etwas Zeit in Anspruch genommen, da zunächst ein Dolmetscher organisiert werden musste, heißt es aus Sicherheitskreisen. „Die Geflüchteten wurden vor Ort mit Decken, Wasser, Essen und Babynahrung versorgt. Toiletten und Aufenthaltsräume standen in einem Gebäude gegenüber zur Verfügung. Der Außenbereich bot auch die Möglichkeit, sich im Schatten aufzuhalten“, so das Thüringer Migrationsministerium.

Brand in Geflüchtetenunterkunft in Apolda: Kind vermutlich tot – Feuerwehr wehrt sich gegen Kritik

Update vom 5. Juni, 17.29 Uhr: Nach dem Brand in einer Geflüchtetenunterkunft im thüringischen Apolda mit einem Todesopfer rechnet die Polizei eigenen Angaben zufolge frühestens am Montagabend (5. Mai) mit Ergebnissen zur Brandursache. Auch durch die Löscharbeiten sei die Spurensuche recht aufwendig, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es bislang nicht, es werde weiter in alle Richtungen ermittelt. Die Obduktion des Todesopfers sei für Dienstagmorgen veranschlagt, hieß es weiter. Ein Neunjähriger wird seit dem Brand vermisst. Es wird vermutet, dass es sich dabei um einen Jungen aus der Ukraine handeln könnte.

Kritik hatte es laut Informationen der taz zufolge an der Feuerwehr gegeben. Berichten zufolge sollen die Einsatzkräfte bis zu 30 Minuten gebraucht haben, bis sie vor Ort waren. Ein Sprecher der Feuerwehr dementierte dies gegenüber taz und teilte mit, dass erste Feuerwehrkräfte bereits nach acht Minuten am Einsatzort eintrafen.

Offenbar ein Toter bei Brand in Flüchtlingsunterkunft in Apolda in Thüringen

Update vom 5. Juni, 7.12 Uhr: Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda in Thüringen laufen die Ermittlungen weiter. Ein Mensch starb bei dem Feuer. Vieles deutet darauf hin, dass es sich bei dem Toten um einen Jungen aus der Ukraine handelt. Das könne aber erst nach einer gerichtsmedizinischen Untersuchung mit abschließender Sicherheit gesagt werden, so die Polizei. Ein Ergebnis wird frühestens am Montag erwartet.

Zuletzt schrieb die Polizei in einer Mitteilung von elf Menschen, die medizinisch behandelt wurden, neun kamen in ein Krankenhaus. „Meine Gedanken sind bei der Familie und in der Trauer verbunden! Allen Verletzten eine schnelle Genesung“, schrieb Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bei Twitter. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Auskunft geben, berichtet die dpa.

Thüringens Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) lehnt voreilige Einschätzungen über die Brandursache ab. Sie war am Sonntag selbst nach Apolda gekommen, um sich über die Situation zu informieren. „Es sei zu früh für Aussagen zum Hergang“, so die Politikerin. Laut Angaben der Feuerwehr wird „in alle Richtungen“ ermittelt.

Brand in Geflüchtetenunterkunft in Apolda: Kind aus Ukraine vermutlich tot – „Könnte verzweifeln“

Update vom 4. Juni, 21.39 Uhr: Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) spricht vom Tod des Kindes beim Brand in einer Flüchtlingsunterkunft. „In Apolda starb heute ein Kind, das mit seiner Familie bei uns Schutz vor Putins Bomben gesucht hat. An solchen Tagen könnte man verzweifeln“, schreibt der Politiker auf Twitter.

Die Polizei hatte noch nicht bestätigt, dass es sich bei der Leiche um den vermissten Neunjährigen handelt. Das muss eine gerichtsmedizinische Untersuchung zeigen, die Ergebnisse werden am Montagmorgen erwartet.

Maier verspricht, den Fall lückenlos aufzuklären. Er schreibt: „Ich werde alles daransetzen, dass die Brandursache aufgeklärt wird. Es muss hier vollständige Klarheit herrschen.“ Wie das Feuer entstanden ist, klärt die Polizei momentan in einem Todesermittlungsverfahren.

Erstmeldung vom 4. Juni, 15.45 Uhr: Apolda – Am frühen Sonntagmorgen (4. Juni) brach ein Feuer einer der Unterkunft für Geflüchtete in Apolda (Thüringen) aus. Beim Brand wurden zehn Menschen verletzt. Alle von ihnen haben zu viel Rauch eingeatmet, einer brach sich zudem das Bein.

Toter bei Brand in Flüchtlingsunterkunft in Apolda: Handelt es sich um ein vermisstes Kind?

Einsatzkräfte fanden außerdem einen Toten. Die Polizei teilte mit, es handle sich um einen männlichen Leichnam. Zeitgleich wird ein neunjähriger Junge aus der Ukraine vermisst. Ob er der Tote ist, soll eine Obduktion klären.

Am Sonntagmorgen bricht ein Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete in Apolda aus: Einsatzkräfte finden einen Toten im Gebäude. © Johannes Krey/dpa/picture alliance

Insgesamt 245 Menschen sind in der Unterkunft gemeldet, sie stammen unter anderem aus der Ukraine, Syrien und Afghanistan, teilt tagesschau.de unter Berufung auf die Polizei mit. Mehrere hundert Personen mussten in Sicherheit gebracht werden. Das Deutsche Rote Kreuz versorgt sie in einer Turnhalle mit Wasser und Decken. Unter den Geretteten sind viele Kinder, deshalb organisieren die Helfer auch Babynahrung. Das frühere Schulgebäude ist nach dem Feuer unbewohnbar, die Menschen sollen jetzt mit Bussen in eine Erstaufnahmeeinrichtung nach Hermsdorf gebracht werden.

Feuer in Apolda: Bundesinnenministerin Nancy Faeser drückt Betroffenen ihr Mitgefühl aus

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) drückte den Betroffenen auf Twitter ihr Mitgefühl aus. Sie schreibt: „Diese schreckliche Nachricht macht mich sehr traurig. Mein ganzes Mitgefühl gilt der Familie und den Geflüchteten, die hier wohnten. Den Rettungskräften, die schnell geholfen und viele Menschen vor dem Brand gerettet haben, danke ich sehr herzlich.“

Ursache für Brand in Flüchtlingsunterkunft in Apolda unklar: Polizei startet Todesermittlungsverfahren

Wie der Brand entstanden ist, ist momentan unklar. Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Das sei in Brandfällen mit Todesopfern das normale Vorgehen. Ein Anfangsverdacht auf ein Verbrechen muss dafür nicht im Raum stehen.

Im oberbayerischen Eitting brannte Ende April eine Asylbewerberunterkunft nieder. Das Großfeuer gab Feuerwehren und Kripo Rätsel auf. Es waren zwei Feuer ausgebrochen.