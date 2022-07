Aufbaubank: Milliardeninvestition in Thüringen unterstützt

Thüringens Förderbank hat in den 30 Jahren seit ihrer Gründung mit staatliche Finanzspritzen Investitionen im Freistaat von mindestens 50 Milliarden Euro unterstützt. Insgesamt seien bisher mehr als 170.000 Förderbescheide mit einem Volumen von rund 22 Milliarden Euro bearbeitet worden, teilte die Thüringer Aufbaubank am Donnerstag in Erfurt mit.

Erfurt - Das Gesetz, das die Gründung der Bank ermöglichte, wurde am 21. Juli 1992 veröffentlicht. Der Geschäftsstart sei im Oktober vor 30 Jahren mit fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgt.

Thüringens Wirtschaft habe sich seitdem gut entwickelt, erklärte der Chef der Aufbaubank, Matthias Wierlacher. Mit 81 Industriejobs pro 1000 Einwohner liege der Freistaat über dem Bundesschnitt. Einen der Schwerpunkte in der Zukunft sieht Wierlacher angesichts der kleinteiligen Thüringer Wirtschaft darin, das Wachstum von Unternehmen zu ermöglichen. Je größer ein Betrieb sei, desto mehr Geld gebe er für Forschung und Entwicklung aus und damit für seine Wettbewerbsfähigkeit. dpa