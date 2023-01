Unfall

Ein Auto hat in Greiz einen zwölfjährigen Jungen angefahren. Das Kind wurde dabei verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Gera am Freitag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Auto am Donnerstagabend an einer Kreuzung links in eine Straße eingebogen, die der Junge gerade überqueren wollte. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.