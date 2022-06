Auto gerät in Gegenfahrbahn: Fünf Schwerverletzte

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Beim Zusammenstoß von zwei Autos bei Sömmerda sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Ein 24-jähriger Fahrer sei am Sonntag mit seinem Wagen in einer Rechtskurve in die Gegenfahrbahn geraten, sagte ein Polizeisprecher. Dabei kam es zur Kollision zwischen seinem Auto und dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 43 Jahre alten Fahrerin.

Sömmerda - Autofahrer und Autofahrerin sowie die 13-jährige Mitfahrerin der Frau und zwei Mitfahrer im Wagen des Mannes im Alter von 22 bis 26 Jahren wurden schwer verletzt. Ein Mitfahrer in dem Wagen des 24-Jährigen kam mit leichten Verletzungen davon. Die Straße blieb für mehr als drei Stunden gesperrt. dpa