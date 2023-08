Anreise zum SMS-Festival: Autobahn-Anschlussstelle gesperrt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht auf einem gesperrten Abschnitt einer Autobahn. © David Young/dpa/Symbolbild

Bei der Anreise von Musik-Fans des Festivals „SonneMondSterne“ (SMS) am Ufer des Bleiloch-Stausees hat es am Mittwoch einen langen Stau auf der A9 gegegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Morgen die Anschlussstelle Schleiz in beide Richtungen aufgrund des großen Anreiseverkehrs vorübergehend gesperrt. Die Polizei riet, die Anschlussstelle Bad Lobenstein zu nutzen.

Saalburg-Ebersdorf - Die Veranstalter hatten die Festivalgäste nach dem Regen der vergangenen Tage in den sozialen Netzwerken gebeten, etwas später anzureisen.

Wie die „Ostthüringer Zeitung“ berichtete, wurden fast 20 Kilometer Aluminiumplatten verlegt, damit die Autos auf dem Weg zu den Campingplätzen nicht wie in Schleswig-Holstein bei „Wacken“ stecken bleiben. Es werde dieses Mal länger als sonst brauchen, bis die Festivalbesucher mit ihren Fahrzeugen die rund 20.000 Campingplätze auf den durchgeweichten Wiesen von Saalburg bis hinter Kloster erreicht haben, hieß es.

Das auf elektronische Tanzmusik spezialisierte Festival bei Saalburg-Ebersdorf wird am Freitagabend eröffnet. Es ist eines der größten Festivals der elektronischen Musik in Deutschland. Bis Sonntag werden zu der 25. Auflage wieder Zehntausende Feierfreudige und DJ-Größen aus der ganzen Welt erwartet. Im vergangenen Jahr waren 40.000 Tickets verkauft worden. Es sei diesmal erneut ausverkauft. dpa