Automesse in Erfurt mit knapp 30.000 Besuchern

Die Veranstalter der Automobilmesse in Erfurt haben sich mit dem Besucherandrang in diesem Jahr zufrieden gezeigt. Die 15. Messeausgabe habe seit Freitag knapp 30.000 Gäste angelockt, teilten die Organisatoren am Sonntag zum Abschluss mit. Damit habe wieder an das Vor-Corona-Niveau angeknüpft werden können. Im vergangenen Jahr zählte die Automesse unter Corona-Auflagen rund 18.

Erfurt - 100 Besucher. Auf dem Messegelände waren an diesem Wochenende 31 Automarken und mehr als 100 Aussteller vertreten.

Neben Autoneuheiten und Tuningtrends lag in diesem Jahr ein Schwerpunkt auf Zukunftsthemen wie der Elektromobilität und Konzepten zur Smart City. Zugleich warb das Thüringer Kfz-Handwerk auf der Messe um Nachwuchs. Schüler konnten sich über neue Berufsbilder sowie über Ausbildungsmöglichkeiten und Studienangebote informieren. dpa