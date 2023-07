Autos in Thüringen bundesweit mit am besten in Schuss

Die Autos auf den Straßen in Thüringen sind im Bundesvergleich mit am besten in Schuss. Darauf deuten aktuelle Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes zu den regelmäßigen Hauptuntersuchungen hin. Demnach fielen im Freistaat vergangenes Jahr 18,1 Prozent der Autos durch die Prüfung, weil sie entweder komplett verkehrsunsicher waren oder erhebliche oder gefährliche Mängel aufwiesen.

Flensburg/Erfurt - Das ist besser als der Bundesdurchschnitt von 20,7 Prozent und der zweite Platz im Vergleich aller Bundesländer hinter Sachsen mit 18 Prozent und vor Sachsen-Anhalt mit 18,3 Prozent.

Geringe Mängel wiesen in Thüringen 12,4 Prozent der Autos auf. Ohne erkennbare Mängel kamen 69,5 Prozent durch die Überprüfung. Komplett verkehrsunsicher waren im Freistaat nur 385 der mehr als 548.000 untersuchten Autos. 97.216 Autos hatten erhebliche, 1832 gefährliche Mängel.

Ihre Motorräder halten die Thüringer übrigens offenbar noch besser in Schuss als ihre Autos. Hier fielen nur 6,5 Prozent durch die Hauptuntersuchung. dpa