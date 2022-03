Bauarbeiten an Nashorn-Anlage begonnen: 500.000 Euro Kosten

Im Erfurter Zoo haben die Baumaßnahmen am leeren Nashorngehege begonnen. Die Arbeiten an dem rund eine halbe Million Euro teuren Projekt seien am Montagmorgen aufgenommen worden, sagte eine Zoosprecherin. Die Sanierung der Außenanlage war bereits im Vorjahr geplant worden. Zunächst hatte der Zoo Kosten von rund 250.000 Euro kommuniziert. Der Zoo entschied, die Arbeiten auch nach dem plötzlichen Tod von Nashornkuh Marcita und Nashornbulle Tayo in diesem Jahr durchzuführen.

Erfurt - Erfurt ist nach dem Tod des kleinen Bullen und seiner trächtigen Mutter derzeit ohne Nashörner.

Dass nun keine Tiere mehr da seien, sei tragisch, lasse aber auf einen vorzeitigen Bau-Abschluss hoffen. Denn nun müsse man nicht an den Tieren „vorbei“ und in Abschnitten arbeiten, so die Sprecherin. Die städtische Anlage werde wie geplant saniert, um für zukünftige Nashörner die besten Voraussetzungen für Zuchterfolge zu schaffen, hieß es aus dem Rathaus. Nach Ende der Arbeiten im Mai sollen dort neue Nashörner einziehen. dpa