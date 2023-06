Bei Tod von Haustieren dominiert Feuerbestattung

„Ein Engel schütze Dich“ steht auf der Engelsfigur einer Grabstätte in der „Ruhestätte für Kleintiere - Tierfriedhof Hainichen“ (Saale-Holzland-Kreis). © Martin Schutt/dpa

Die Erdbestattung für verstorbene Haustiere wird in Thüringen immer seltener nachgefragt. „Die Tendenz geht ganz klar Richtung Einäscherung“, teilte Jürgen Herfurth vom Tierfriedhof in Hainichen (Saale-Holzland-Kreis) der Deutschen Presse-Agentur mit. Mittlerweile würden sich seine Kunden in etwa drei Viertel der Fälle für diesen Weg entscheiden. Auch der Tierfriedhof der Stadtwerke Erfurt und der überregionale Anbieter Rosengarten bestätigten diesen Trend.

Hainichen - Insgesamt habe sich die Nachfrage nach Tierbestattungen in den vergangenen Jahren erhöht, so die Bestatter. Mit Abstand am häufigsten sei die Beisetzung oder Kremierung von Hunden, gefolgt von Katzen oder Kaninchen. Aber auch ungewöhnliche Tiere wie Frettchen, Schlangen, Schildkröten sowie Papageien oder andere Vögel seien schon beigesetzt worden.

In Thüringen ist die Beerdigung von Haustieren auf dem eigenen Grundstück grundsätzlich erlaubt, wenn bestimmte Vorgaben eingehalten werden. Alternativen sind die professionelle Tierkörperbeseitigung oder die Beisetzung durch einen Tierbestatter. Dem Bundesverband der Tierbestatter zufolge gibt es in Deutschland aktuell rund 160 Tierbestatter, 30 Krematorien und rund 120 Tierfriedhöfe. dpa