Bernhard Conrad: Komödiantisches Talent zu wenig bekannt

Bernhard Conrad. © Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Der aus Krimis und Dramen bekannte Schauspieler Bernhard Conrad würde gern öfter eine humorvolle Rolle spielen. „Ich habe ein komödiantisches Talent, was leider zu wenig bekannt ist“, sagte der 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Komödiantische Ansätze im TV-Format rutschen im Gesamtüberblick leider oft in die Belanglosigkeit, daher entscheide ich mich bei Castings meistens für den ernsthaften Zugang zur Rolle.“

Berlin - Auch sein Charakter in dem neuen ARD-Donnerstagskrimi „Tod am Rennsteig“ ist eher ernsthafter Natur.

Conrad stellt in dem Thüringen-Krimi mit dem Untertitel „Auge um Auge“ an der Seite von TV-Ermittlerin Annett Schuster (Kristin Suckow) den Fall-Analytiker Jan Kawig dar. Der Film läuft am 9. März um 20.15 Uhr im Ersten. dpa