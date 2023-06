Berufsschulen oft weit entfernt: Zuschuss für Unterkünfte?

Blick auf das Logo der Industrie und Handelskammer (IHK). © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Kammern wollen das Image von Ausbildungsberufen aufpolieren und die Situation von Azubis verbessern. Nur noch etwa 6000 junge Menschen pro Jahr starten in Thüringen eine Ausbildung in Industrie, Handel und Dienstleistungen.

Erfurt - Jeder vierte Auszubildende in Thüringen hat einen langen Weg zur Berufsschule mit Fahrzeiten von bis zu zwei Stunden. Die Industrie- und Handelskammern (IHK) brachten am Montag in Erfurt einen staatlichen Zuschuss für Übernachtungskosten für diese Lehrlinge am Berufsschulstandort ins Gespräch. Thüringen gehöre zu den drei Bundesländern in Deutschland, die bisher keinen Unterbringungszuschuss gewährten, sagte Anja Boller, die bei der IHK Südthüringen für Ausbildungsfragen zuständig ist. „Wir wollen das Gespräch darüber in Gang bringen.“

In anderen Bundesländern gebe es verschiedene Modelle von einer monatlichen Pauschale bis tageweisen Zuschüssen für die Unterbringung am Standort der Berufsschule. In Thüringen war das Berufsschulnetz in den vergangenen Jahren an die geringer werdende Zahl der Azubis angepasst worden. Bei bestimmten Ausbildungsberufen wurden Standorte konzentriert, bei seltenen Berufen kann die Berufsschule auch außerhalb Thüringens liegen.

Nach einer Umfrage unter Lehrlingen, die die Kammern vorlegten, spielt die Wohnortnähe des Ausbildungsbetriebs bei rund 80 Prozent der Jugendlichen eine große Rolle. Die Wohnortnähe der Berufsschule hielten immer noch zwei Drittel für wichtig bei ihrer Entscheidung für einen Beruf. Die Kammern bekräftigten auch die Forderung nach einem Deutschlandticket für Studierende und Azubis, um deren Mobilität zu verbessern.

In Thüringen beginnen jährlich nach Angaben der Kammern etwa 6000 junge Menschen eine duale Ausbildung bei IHK-Betrieben in Industrie, Handel und Dienstleistungen. Vor einigen Jahren waren es fast 9000, sagte Thomas Fahlbusch von der IHK Erfurt. Rund 3000 von den jährlich etwa 16 000 Schulabgängern im Freistaat würden eine Ausbildung im Handwerk starten. „Viele gehen in den öffentlichen Dienst oder beginnen ein Studium“.

Nach der Umfrage bewertete ein Großteil der derzeitigen Azubis ihre Lage als gut. „Wir wollen die Vielfalt, den Stolz auf eine duale Ausbildung und das Lebensgefühl als gefragte Fachleute der Zukunft fördern“, sagte Matthias Säckl von der IHK Ostthüringen. 92 Prozent der befragten Azubis hätten das Betriebsklima und mehr als 90 Prozent ihr Verhältnis zu ihren Ausbildern als gut bewertet. 86 Prozent würden ihren Betrieb weiterempfehlen, 79 gaben an, ihren Traumberuf gefunden zu haben. dpa